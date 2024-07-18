中國農村重回「人民公社」模式？洪敬富：中共將吸引台青當樣板

中共20屆三中全會正在北京召開，全會將審議「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，外界關注明年5月上路的「農村集體經濟組織法」是否讓中國農村重回「人民公社」模式。（美聯社檔案照）

2024/07/18 08:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共20屆三中全會正在北京召開，全會將審議「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，外界關注明年5月上路的「農村集體經濟組織法」是否讓中國重回「人民公社」模式；學者指出，中共可能會研擬一些經濟誘因，吸引台青到農村擔任幹部或領導職，以利當作樣板來政治宣傳。

中國經濟下行，青年失業率高漲，經常刊載中共施政理論「求是」雜誌刊出總書記習近平題為「必須堅持自信自立」文章，宣稱要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，「既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化」。

請繼續往下閱讀...

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共是「以黨領政」的黨國體系，改革開放以來，三中全會是歷來觀察中國經濟工作的重點，今年中國經濟陷入困頓、消費信心不足、房地產泡沫化，外界都在關注中共將提出什麼挽救經濟措施。

洪敬富指出，今年3月中國兩會提出「新質生產力」，面對外資撤離、美中貿易戰，中國會更依賴創新與發展。尤其中共要推動「農村集體經濟組織法」，審視條文內容，看來是要用「新質生產力」結合農村集體經濟組織的建構，來面對西方國家的圍堵，並吸納城市無業青年、高校畢業生或在城市找不到工作的農民工回到農村。

洪敬富談及，中國改革開放以來，農村找不到什麼工作機會，習近平去年開始要求青年下鄉，藉此解決城市失業問題，希望年輕人振興農村。台灣政府可關注的是，中共可能會以經濟誘因，給台青在農村集體經濟組織中擔任幹部或領導職，讓台青協助地方創生或鄉土改造，當台青能成為「類」指標，以後就會被當作樣板政治宣傳。

「習時代完全就是倒退，不僅是農村倒退，城市也在倒退！」他分析，毛澤東時代的「人民公社」有生產小隊、生產大隊，政治與社會結合在一起，習近平應該是想用集體生產的方式，雖然不吃「大鍋飯」，但農村經濟是由中國共產黨控制的，人民的經濟生活全部依靠黨，以後恐怕不能自由去城市打工了。

台灣智庫諮詢委員吳瑟致表示，在三中全會期間，「求是」刊載習近平論述文章，可看出中共依舊強調習路線的經濟思想。「新華社」報導則稱習近平為「改革者」，把習與鄧小平「平起平坐」，拉抬習近平歷史地位。

吳瑟致認為，習連任後，中共推出一些政策手段、發行特別國債等，都難以解決經濟下行問題。要降低失業率、重回高經濟成長，不是三中全會拋出新概念就能解決，且三中全會標榜以黨領政，對習近平而言，政權穩定仍非常重要，也會提出新的論述奠高自己。

他強調，中國社會及經濟發展已經跟世界對接，要完全回到過去「人民公社」模式不太可能，習可能採用過去計畫經濟時期一些政策，例如青年失業率高，就安排下鄉回去農村，中共有意透過計畫經濟解決社會問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法