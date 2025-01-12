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    野火燒不停！洛杉磯13死13失蹤 多達1.2萬建物焚毀

    洛杉磯野火持續蔓延，已造成超過1.2萬棟建築被毀。圖為太平洋斷崖野火肆虐後，災區一片廢墟，如同末日慘況。（路透）

    洛杉磯野火持續蔓延，已造成超過1.2萬棟建築被毀。圖為太平洋斷崖野火肆虐後，災區一片廢墟，如同末日慘況。（路透）

    2025/01/12 09:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡野火持續蔓延，天乾物燥、缺水，加上風勢助長，多處火勢齊發，其中規模最大的是太平洋斷崖野火（Pacific Palisades Fire），已燒毀2萬2660英畝（約91.7平方公里），僅11％範圍受控制。自上週二（7日）以來，洛杉磯郡野火已知造成13人死亡，摧毀約1.2萬棟建物，目前仍有13人失蹤。

    綜合外媒報導，目前野火火勢從海岸向內陸蔓延，火勢已推進至405號州際公路，該洲際公路是該地區最繁忙的高速公路之一，405號州際公路以西的社區目前已面臨威脅。消防作業已轉向保護布倫特伍德（Brentwood）、恩西諾（Encino）和西洛杉磯周邊的社區。

    加州州長紐森（Gavin Newsom）11日指出，他將部署至災區救災的加州國民兵增加一倍，將有1680名國民兵幫助撲滅洛杉磯郡野火，並確保社區的安全。

    據加州消防局統計，太平洋斷崖野火燒毀2萬2660英畝（約91.7平方公里），已有11％範圍受到控制；第二大的伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬4117英畝（約57.1平方公里），已有15％範圍受到控制；肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1052英畝（約4.2平方公里），已有80％範圍受到控制；赫斯特野火（Hurst Fire）燒毀799英畝（約3.2平方公里），已有76％範圍受到控制。

    由於野火影響，美國衛生及公共服務部（HHS）10日宣布加州進入「公共衛生緊急狀態」；洛杉磯郡政府也對郡內發布「煙霧警告」，野火造成的煙霧對洛杉磯郡西北沿海地區影響最為嚴重，「煙霧警告」將持續至12日晚間10點。

    太平洋斷崖野火燒毀2萬2660英畝土地。（美聯社）

    太平洋斷崖野火燒毀2萬2660英畝土地。（美聯社）

    洛杉磯郡多個野火已摧毀約1.2萬棟建物。圖為太平洋斷崖野火肆虐後，災區一片廢墟。（法新社）

    洛杉磯郡多個野火已摧毀約1.2萬棟建物。圖為太平洋斷崖野火肆虐後，災區一片廢墟。（法新社）

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