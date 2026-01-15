出國旅遊注意！泰國當地「1國民餅乾」帶回台最高罰100萬

一名女網友近日從泰國返台，驚覺泰國超夯零食「雞皮餅乾」屬於禁止入境台灣的違禁品，所幸入境前主動去防疫檢疫櫃台通報才免於罰責。示意圖。（圖擷取自@PastelRainny 社群平台「X」）

許多民眾開心出國遊玩，會購買當地紀念品或伴手禮回國送人。一名女網友分享，她近日從泰國返台時才驚覺，泰國超夯零食「雞皮餅乾」（หนังไก่ทอด、chicken skin）屬於禁止入境台灣的違禁品，所幸入境前主動去防疫檢疫櫃台通報才免於罰責，並以自身經驗提醒其他旅客，回國前務必確認相關規定。

據了解，該名女網友昨（14）日下午在社群平台Threads發文表示，自己在泰國當地超商買了4包雞皮餅乾，然而當她當搭機回台、正式入境通關前，檢查是否有不可攜帶的物品時，發現雞皮餅乾竟然出現在禁止入境台灣的食品名單中，由於同班機旅客也有不少人帶了類似產品，於是眾人趕緊一起前往檢疫櫃台通報，這才沒有被罰錢。

貼文一出，立即掀起熱烈討論，還跳出不少過來人指出，雞皮餅乾是泰國的人氣國民零食，許多導遊與店家會推薦遊客購買，結果他們直到登機前，才發現雞皮餅乾其實不能帶回台灣，為了避免受罰，只好當場吃掉或分送給路人。

另外，台灣動植物防疫檢疫署（防檢署）曾在官方臉書宣導，除了豬肉製品以外，凡是含有禽畜肉類成分的產品，包括雞、鴨、鵝等相關加工食品，同樣也是屬於受管制物品，常見違規品項還包括犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋及含肉餐點等。防檢署指出，若被發現違規攜帶炸雞皮入境，初犯罰3萬元，第2次罰30萬，第3次則會重罰100萬。

防檢署強調，民眾回國時不確定攜帶物品是否符合規定，應主動前往動植物檢疫櫃台申報或詢問，只要配合檢疫與後續處理，即可免於受罰。此外，防檢署也建議民眾出國前，可以先加入防檢署官方LINE帳號，屆時只要直接輸入關鍵字，就能即時查詢各類物品的詳細入境規範，在開心旅遊之餘，也能一起守護國內農業與防疫安全。

