獨家》「順興39」拖斷海纜去年雙十起現詭跡 「寶順」今天還在亂！

基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪 順興39」拖斷，記者追查發現，順興卅九「詭」跡早於去年雙十節當天，即進入我國北部海域繞行。（資料照）

2025/01/12 11:04

首次上稿 06:02

更新時間 11:04（更新「寶順」船位）

〔記者方瑋立／台北報導〕我基隆港外海國際海纜遭疑似中國「權宜輪」喀麥隆、坦尚尼亞雙船籍的「SHUNXING39」（音譯順興39，又化名XINGSHUN39）貨船拖斷，該船已被揭露鬼祟航跡與多條海纜高度重疊。不過，記者深入追查船舶自動識別系統（AIS）資料發現，順興39「詭」跡早於去（2024）年雙十節當天，即進入我北部海域，並多次闖入12浬領海亂繞；近日傳出同樣航跡詭異的蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨船，7日「甩掉」海巡之後，僅朝東北航行一段距離，截至今（12）日上午10時06分，仍緊貼我12浬領海線亂繞。

請繼續往下閱讀...

AIS是「船舶自動追蹤系統」，藉由與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星等設備交換電子資料，所發出的訊息包括識別碼、船名、位置、航向、船速，並顯示在AIS的螢幕或電子海圖上，《國際海上人命安全公約》（SOLAS）及多數國家法規均要求各式船舶裝設AIS，非特定緊急情況（如躲避海盜）下不得關閉。

疑為中國權宜輪「掛牌肇事」的順興39近日被揭露破壞基隆港外國際電纜，陸委會指目前該船已行蹤不明。記者透過多個AIS圖資平台，包括中國「hiFleet」、「船訊網」、希臘「MarineTraffic」、「MyShipTracking」，以及保加利亞「VesselFinder」等網站，確認順興39，最後訊息登錄時間為1月4日上午9時48分，之後下落不明。

竟有兩套AIS和化名 去年雙十即現「詭」跡

記者進一步以各平台付費功能追查、比對「順興39」近3個月行蹤，喀麥隆籍「順興39」又重複登記為坦尚尼亞籍，化名「XINGSHUNG39（興順39）」，船上至少裝有2套不同AIS，於去年9月28日下午12時31分從韓國釜山啟程南下，原目的地為基隆港，卻反而在中國汕頭市及汕尾市間外海短程航行、停留數日後，10月3日即折返北航，未見靠港，同時於10月10日當天北上，途經桃園外海一度進入我12浬線，並持續於我北部海域12浬線邊周遭徘徊繞行，期間多次停留數十分鐘至數小時不等或刻意關閉、切換AIS，10月11日又一度北航至中國溫州外海，當日又立刻折返持續異常繞行。

任意切換或關閉AIS 行跡可疑

順興39於去年10月19日下午3時許又切換AIS，持續於我12浬內基隆近海亂繞，並於10月22日逕自關閉AIS，直到12月5日才於基隆嶼旁開啟AIS「浮出水面」持續繞行，期間又多次在我領海內亂衝並切換AIS，今年1月3日在基隆外海切斷海底纜線後，再度關閉AIS消失於電子海圖上。

資料顯示，順興39雖只有2個化名和船籍，但其水上行動業務識別號碼（MMSI）卻有三組，分別為「613003889」、「677087200」及「677087221」，因此是否帶有第三套AIS系統尚不可知。

長達3個月徘徊我北部近海 總里程至少655浬

據紀錄，其自2024年10月10日至2025年1月4日，被記錄到的總里程達655浬（約1209公里），平均航速卻僅約3節，換算陸地時速約為5.5公里，且跨時近3個月，常於12浬線外繞行再不時闖入，似意圖規避我國海巡查緝。交通部航港局11日向本報證實，它在去年曾三度進出基隆港「裝卸貨」。

蒙古籍寶順號未駛離 仍緊貼我12浬線繞行

另外，本月6日被揭露航跡異常的蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」號貨輪，當時海巡稱是「主機故障」，修復後已朝東方方向「駛離」。不過，經記者追查，寶順僅向東北方移動約30浬（約55公里），截至今天上午10時06分，仍在彭佳嶼北方約15浬（約18公里）處來回繞行，緊鄰我領海線，行跡可疑。

據AIS資料顯示，寶順號出廠於2005年，載重噸位達3200噸，長85公尺、寬13公尺，MMSI為「457483000」，最近一次靠港為去年12月21日下午4時56分，停靠於台北港。更早也曾在去年10月28、29日至11月11日期間停靠高雄港，但最近90天內並無航往他國港口，僅於去年12月6日曾北航至中國浙江省外海，又隨即折返亂繞，與「順興39」航跡樣態相似。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法