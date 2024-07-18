三中全會今閉幕 陸委會：中共以「社會主義公有制」推財稅改革

國策院18日舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，陸委會主委邱垂正出席致詞。（記者塗建榮攝）

2024/07/18 10:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會今日將閉幕，國策院今日舉辦「中共20屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，陸委會主委邱垂正致詞表示，這次三中全會，中共著墨「重分配、強管制、計畫經濟、社會主義公有制」等具有社會主義特色的左傾政策，以此推動財稅改革、落實共同富裕，因應當前的外資撤離、人口老化的治理難題。

邱垂正指出，今年下半年，美中都有重要政治議程，11月7日美國將舉行總統大選，中國這幾天召開三中全會，這兩個對未來美中戰略格局，印太地區安全情勢，以及兩岸關係發展都深具重要性。

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邱垂正談及，我方最關心的是，整體變化對兩岸情勢的影響。兩岸交流三十多年以來，中共始終不肯正視中華民國客觀存在的事實，一再壓迫台灣接受「一中原則」，稱台灣是中華人民共和國一部分，以及其所設定的統一進程政治框架。

邱垂正強調，中共對台進行各式各樣軍事行動、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，乃至於法律懲戒及一連串認知作戰，複合性施壓已成為兩岸關係緊張疏離的主因，也是台海區域不穩定的根源。

邱垂正批評，近年來，中共更罔顧兩岸互不隸屬，台灣不在其司法管轄權的範圍，發布懲戒台獨22條意見，該意見定義模糊，有長臂管轄、終身追訴、缺席審判，用死刑、重判和沒收財產等違反世界文明的惡法，來威嚇台灣人民。

邱垂正表示，中共頒布法律對台灣人民是沒有任何拘束力的，中共當局這種做法不會得到國際社會支持，只會嚴重傷害兩岸正常往來，挑起兩岸人民對立，製造兩岸的敵意螺旋，可謂是相當負面的損人不利己。

邱垂正呼籲，中共應該立即放棄恫嚇台灣人民，放棄僵化的意識形態，應以兩岸人民福祉為重，讓善意持續堆疊，產生正向循環，促進兩岸的良性發展。

「賴清德總統的兩岸政策是站穩中華民國憲政體制！」邱垂正強調，政府會以「四個堅持」做為台灣社會的最大公約數，在區域及兩岸事務上將秉持不卑不亢、維持現狀的政治立場，在對等尊嚴的原則下，以對話取代對抗，以交流取代圍堵，與中國展開交流合作。

邱垂正提及，台灣面臨中共對台複合性施壓，我們必須展現守護國家的決心，積極落實賴總統「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力，強化經濟安全和供應鏈的韌性，深化與國際社會和民主國家的合作關係，共同面對極權專制陣營的威脅。

邱垂正分析，今天是中共三中全會4天會期的最後一天，預料今天會發布公報，過幾天會公布公報全文。外界都在關注中共是否會推出新的經濟政策，新的經濟政策對中國發展路線與整體對外關係的影響。

邱垂正指出，根據公開資料，這次三中全會聚焦「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的問題」，中共當局可能著墨「重分配、強管制、計畫經濟、社會主義公有制」等具有社會主義特色的左傾政策，以此推動財稅改革、落實共同富裕，因應當前的外資撤離、人口老化的治理難題。

他強調，我方密注三中全會動態的同時，也期待中共當局能夠體察中國人民的心聲，走向更文明開放、更符合人性的發展道路，並成為國際社會負責任一員。

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