中共「三中全會」至今沒1張照片 明居正：外傳習近平抱恙

台大政治系名譽教授明居正。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/18 12:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共「三中全會」15日起在北京召開，慣例應由中共總書記習近平向中央政治局提出工作報告，但中共官媒至今未沒有發布一張會議照片。台灣大學政治系名譽教授明居正指出，最近國外媒體有傳聞指習近平身體抱恙、無法主持會議，消息未獲證實，但或許可解釋為何至今發不出一張照片，原因可能是「人沒有出來」。

國策研究院今日舉辦「中共20屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，邀請專家學者分析中共「三中全會」及中國政經情勢。

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明居正指出，中國經濟這些年來出現問題有六大因素，二個因素是結構問題，四個因素是它自己所犯下錯誤。第一是「工業化紅利告罄」，簡單來講就是土地漲價、人力漲價、水電漲價，這是無可避免的，所有經濟發展都會走到這個階段。

明居正談及，第二是「高科技無法突破」，被美國「卡脖子」的問題，這兩個因素是結構性的，更有「強行收回香港」、「過度清零封控」、「國進民退」、「與美國打貿易戰」四大政策失誤，導致中國經濟快速下滑。

明居正分析，其實中國經濟從2008年就開始往下走了，後面這四個錯誤政策讓下滑速度更快，而且積錯難改。

關於三中全會召開進入第4天，中共官媒未出現一張照片，明居正認為，這確實是很罕見的。值得注意的是，這次三中全會不會沒有改革，習近平將鄧小平以來的改革開放全部改掉了，這對中共來說就是改革。

明居正表示，這種改革是改得更加極權、更加個人崇拜，用中共術語來講就是「打著改革大旗反改革」。中共高層認為以前的改革是錯的，讓黨對社會和企業失去了控制，現在要把權力拿回來，將控制權握在黨的手上，所以中共不會覺得天人交戰，而會覺得這樣的改革很好。

明居正進一步說，習近平思維是認為美國要打它，所以中國要備戰，所有國家安全的控制，幾乎是從這邊來的。新華社幾天前發表一篇文章「改革家習近平」，後來這篇文章被刪掉了，這是過去從來沒有發生過的，新華社發布的9千多字文章結果被拿掉，這是非常奇怪的。

明居正提及，三中全會截至目前為止，沒有會場照片、沒有會議報告，現在國外媒體有一個傳聞，就是習近平身體抱恙無法主持會議，但這個消息尚未經過證實，或許可解釋為什麼發不出一張照片原因，可能是人沒有出來。

「我對三中全會不抱很大希望！」明居正直指，再給中國20年也無法解決現在的問題，主因就是政治卡住經濟。當年就有人跟鄧小平講過，如果政治不放鬆，經濟是走不下去，後來發生89民運，中共更是把政治改革整個打掉，現在又要再來一遍，所以政治上不放鬆，「一黨專制」不放送，經濟上一定會產生自我矛盾，形成所謂「鳥籠經濟」。

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