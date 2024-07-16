中共三中全會重申馬克思主義 習近平：不可食洋不化

中國領導人習近平。（路透檔案照）

2024/07/16 05:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會15日在北京開幕，經常刊載中共施政理論的《求是》雜誌，最新刊出一篇題為《必須堅持自信自立》文章，以總書記習近平名義拋出新口號，稱所有政策都要從中國基本國情出發，不可「封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化」。

該文引述習近平強調，中國在實行馬克思主義同時，也是「中國共產黨人依靠自身力量實踐出來的，貫穿其中的一個基本點，就是中國的問題必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答」。

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習近平表示，要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，「既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化」。

習近平直指，推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

成功大學政治系教授洪敬富接受本報訪問表示，中國共產黨是以黨領政的黨國體系，三中全會是改革開放以來，觀察中國經濟工作的重要會議。但習近平「二十大」連任以來，原本三中全會應該在去年秋天召開，一直拖到今年7月才舉行，由於中國經濟困頓、房地產泡沫化、青年失業高漲，外界都在關注中共當局會提出什麼經濟工作藍圖。

洪敬富指出，三中全會是秘密進行不對外公開，會議結束後會有一個公報，對外昭告達成什麼共識，因為是以黨領政，中國政府部門就會依循共產黨的決議進行經濟工作部署。不過，今年夏天以來，中國天災水患不斷，經濟未見起色，對中共當局而言迎來更多挑戰。

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