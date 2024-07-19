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中共三中全會閉幕 秦剛保住黨籍

中共二十屆三中全會免去前外長秦剛中共中央委員職務。（法新社檔案照）

中共二十屆三中全會免去前外長秦剛中共中央委員職務。（法新社檔案照）

2024/07/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共二十屆三中全會十八日在北京閉幕，公報宣布，全體會議決定接受前外長秦剛的辭職申請，免去其中央委員職務，這也是秦剛最後一個黨政身分，但公告中以「同志」稱呼秦剛，表明他並未面臨刑事調查，目前仍是黨員，而前國防部長李尚福則被開除黨籍。

辭中央委員 未陷官司

根據公告，全會審議並通過中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超（前火箭軍司令員）、孫金明（前火箭軍參謀長）嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前做出的開除黨籍的處分。李尚福、李玉超是原二十屆中央委員，孫金明是原中央候補委員。由於前外長秦剛辭去中央委員，全會遞補三名中央委員。

五十八歲的秦剛曾是國家主席習近平的親信，仕途順利。二○二一年七月，他被任命為駐美大使，僅十七個月後晉升為外長，成為外交體系中的二號人物。然而，上任僅七個月，他便在去年七月的全國人大常委會特別會議上被撤換，由前外長王毅回任。同年十月，秦剛被免去國務委員職務，今年二月，全國人大會議前夕，他辭去人大代表職務。由於是主動辭任而非遭撤職，當時外界分析他可能「平安著陸」。

秦剛神秘消失及北京當局的處理方式，引發外界對中國政府決策不透明的質疑，並成為習近平的一大政治危機。

此外，前防長李尚福也被免去中央委員職務。六十六歲的李尚福在擔任防長僅七個月後被免職並接受貪腐調查。上月，中共中央政治局宣布對李尚福及其前任魏鳳和進行貪腐調查，兩人均被開除黨籍並將面臨刑事起訴，這是解放軍歷史上首次有兩名前防長同日被公開徹查貪腐。

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