三中全會公報仍稱秦剛「同志」 中共設2029完成改革任務

《中國共產黨第20屆中央委員會第三次全體會議公報》出爐，設下到2029年中華人民共和國成立80週年時，「完成本決定提出的改革任務」。（美聯社檔案照）

2024/07/18 22:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會閉幕，中國官媒新華社發布《中國共產黨第20屆中央委員會第三次全體會議公報》，公報雖未列出改革細節，但提及全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，設下到2029年中華人民共和國成立80週年時，「完成本決定提出的改革任務」；陸委會指出，公報內容延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習近平上任以來所推動的全面深化改革相關政策。

值得注意的是，公報最後提及，「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務」。

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據了解，中國台商圈之間傳聞多時，前外交部長秦剛已人間蒸發，可能早就遭遇不測。但此次中共對於秦剛仍保留了「同志」稱謂，並未像前國防部長李尚福等人一樣開除黨籍，但未載明秦剛所涉及的政治問題及辭職原因。

三中全會公報提到，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交。

公報指稱，要進一步全面深化改革的總目標，繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。2029年完成本決定提出的改革任務。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善。

全會更號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉改革開放旗幟，凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。

對此，陸委會表示，該會注意到這一次的「三中全會」公報，其內容係延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習近平上任以來所推動的全面深化改革相關政策，本會將密切關注中共後續發布的相關文件，了解中共未來在經濟、社會等領域是否進一步推出具體作為，以利評估後續可能的影響。

關於秦剛遭免去中央委員職務，以及前國防防長李尚福、火箭軍前司令李玉超、火箭軍前參謀長孫金明，因嚴重違紀違法，中共在三中全會確認開除3人黨籍的處分；陸委會回應，人事部分，本會向來不予評論。

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