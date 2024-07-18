中共要求恢復平潭航線再放福建團客來台 陸委會：不接受交換條件

中國文旅部4月底宣布，平潭到台灣的海上客運直航復航後，才要恢復福建居民赴台灣團體旅遊。陸委會發言人梁文傑今強調，兩者應單獨考慮，不接受交換條件。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/18 20:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部4月底宣布，福建平潭到台灣的海上客運直航復航後，才要恢復福建居民赴台灣團體旅遊。陸委會發言人梁文傑今日強調，兩者應單獨考慮，不接受交換條件。

立法院16日通過決議，國民黨、民眾黨團要求政府解除旅行社赴中禁團令，陸委會主委邱垂正今天受訪表示，截至目前為止，中共推出許多國安法令，特別是對台灣有懲戒台獨22條意見，國人赴中也有被盤查的具體案件。

請繼續往下閱讀...

邱垂正提醒，當這些安全措施還沒有去除的話，國人前往中港澳仍要審慎評估，以確保自身安全及權益。立法院通過的決議也是有要求安全前提，這部分會持續滾動式評估。

關於兩岸觀光，媒體在陸委會例行記者會問及，中國要求恢復平潭到台灣海上客運直航，才要開放福建居民赴台團體旅遊，經過數月評估後，政府對於此立場。

梁文傑表示，中國將復航做為前提，要恢復後才要開放福建民眾來台，「我們認為這兩件事是單獨考量，對我們來說，不能接受用條件交換。而且所謂的交換條件，也只是開放福建的團客而已，和疫情之前是中國各省團客都有機會來，這相當不同」。

梁文傑強調，平潭這條航線需不需要繼續存在、有沒有需要恢復，目前還是單獨考慮。平潭這條航線過去常碰到的問題是，台灣海峽風浪過大，常有旅客訂了船票，可是沒有辦法出航。

梁文傑指出，平潭航線需求量並不大，現在如果要過去福建，通常是坐飛機、循小三通方式，所以「在需求量並不大的情況之下，我們現在還在考慮。但是要強調，這條航線是單獨考慮，不會把它跟其他條件綁在一起」。

另外，澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警船扣押拖回福建，事發已逾兩週，中國尚未釋放船員返台，也傳出船長需要藥物治療。關於陸委會有無協助送藥過去？梁文傑回應，原本家屬說希望送藥過去，但那邊回覆是說，只要把藥單給他們，他們就會處理，所以目前沒有送藥過去。

關於2月中國漁船在金門海域翻覆釀2死，中國罹難船員的遺體仍放在金門，最新處理進度？梁文傑說，其實一直有在積極溝通，主要問題是遺體部分怎麼接回，船隻怎麼拿回去，就是這些相關問題，我方都很積極在做溝通，有結果會跟外界報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法