正妹落枕求診遭性侵憤報警 狼醫竟只拘留7天引網譁然

董姓女子本月17日透過影片方式在網上控訴自己遭狼醫侵犯，因此患上重度抑鬱症。（圖翻攝自微博）

2024/07/21 23:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子日前因脖子「落枕」求醫，怎料卻遭狼醫侵犯，事後女子報警，但狼醫只被行政拘留7天時間，之後繼續正常上班，讓她相當不能接受，甚至因此患上重度抑鬱症。近日女子拍影片陳述整件事情PO網，引發中網譁然。

綜合中媒報導，廣東省廣州市一名董姓女子本月17日透過影片方式在網上控訴，上月24日她到越秀區一間公立醫院接種九價疫苗，而當天她剛好出現落枕，於是順便掛號中醫科。而她預約的時間本來是當天下午4點，但不知為何拖到傍晚6點才進診間，成了最後一名看診的患者。

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董女表示，當她進入診間，男醫生突然將診間門反鎖，並迅速將她的褲子脫下，她當下嚇到腦袋空白，完全不知道如何反應。接著醫生得寸進尺，開始撫摸她的大腿，甚至侵犯其私密處。當下她明確表達拒絕，但對方仍持續指姦數分鐘，最後女子苦苦哀求「放過我」，以要去上課為由怕來不及，需要快點離開，狼醫才收手。

之後董女報警處理，怎料狼醫雖然認罪，但只被處以行政處罰，完全沒有以刑法立案偵辦，狼醫只被拘留7天就到醫院正常上班。得知此事後的她非常不能接受，整日以淚洗面，影片中她還秀出自己的診斷證明，表示她因為這件事患上重度抑鬱症。

這起事件曝光後隨即引發中網譁然，廣州越秀區衛生健康局回應稱，該名醫生已被院方辭退，不了解對方是否有前科，案件還在調查中。另外有中國網友肉搜出狼醫身分，為中醫師兼小兒科推拿主診醫師江偉錦，不過消息有待證實。

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