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低價蒐購流當名車來相撞 製造假車禍詐保爽撈567萬

以黃男為首的詐保集團，前年2月起在高雄市區連續製造17起假車禍詐領高額理賠金。（民眾提供）

以黃男為首的詐保集團，前年2月起在高雄市區連續製造17起假車禍詐領高額理賠金。（民眾提供）

2024/07/04 18:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕黃姓男子得知進口名車價差大，投保發生事故申請理賠金有利可圖，竟與友人合組詐保集團，製造假車禍詐保，1年來成功詐領567萬元，保險公司意外發現肇事雙方車主互相認識，起疑報警偵辦，成功瓦解該集團，高雄地檢署今天偵結，依詐欺罪嫌起訴黃男等6人。

起訴書指出，黃男（41歲）發現高檔進口車價差特性，與許姓等多名友人合組詐保集團，黃男負責操盤指揮，許男等人則擔任人頭車主和撞車手。

集團以低價向當鋪購入流當的高檔進口權利車，再向產險公司投保車體險、全損免折舊付款、第三人責任險，由撞車手駕駛權利車互撞，製造假車禍申請理賠。

前年2月起，這個詐保集團在高雄市區連續製造17起假車禍，其中7次成功申請理賠，後續10次因保險公司發現肇事車主雙方竟互相認識，而且有高價名車車禍後不久又發生事故，懷疑是集團詐保，向高雄警方報案。

全案經高雄地檢重大刑案專組主任檢察官呂建興、檢察官呂尚恩調查後，鎖定黃男為首的詐保集團，發動搜索、拘提，共帶回集團15名成員到案。

黃男等6人因事證明確，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴；另涉案7人因坦承受指示開車製造車禍，檢方考量7人無前科，命他們支付公庫10到15萬元並給予緩起訴，另一起車禍確定為真，並非故意製造，有2人不起訴處分。

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