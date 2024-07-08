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立院呼巴掌濺血事件 林楚茵、王鴻薇赴北檢互提告傷害

民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，今天下午到台北地檢署，按鈴控告王鴻薇涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，今天下午到台北地檢署，按鈴控告王鴻薇涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

2024/07/08 15:05

首次上稿：14:39
更新時間：15:05（新增王鴻薇提告）

〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院內政委員會今續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委爆發衝突，民進黨立委林楚茵控訴遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，今天下午到台北地檢署，按鈴控告王鴻薇涉犯傷害罪；過沒多久王鴻薇也現身台北地檢署，稱自己是正當防衛，控訴真正攻擊人的是林楚茵，並對林提告涉犯傷害罪。

林楚茵表示，事發當時她坐在椅子上，國民黨立委徐巧芯在椅背要把椅子往後拉，為避免被拉走不敢起身，沒想到王鴻薇就像發瘋一樣，過來賞她好幾個耳光，甚至拳打腳踢，把她右耳環被打掉、打歪，下巴等處濺血。

林楚茵不滿認為，相關動手過程已被拍得一清二楚，王鴻薇卻在臉書運用變造、造假影片辦稱沒有打人，還說是自己先被打，另人氣憤，同時也證明國民黨只能用造謠抹黑，掩蓋強行要讓罷免門檻提高的法案通過。

民進黨立委吳沛憶也指出，王鴻薇就是暴力立委，事發時她人在現場全程目睹，是王鴻薇先動手摑掌林楚茵，看到林楚茵下巴流血，王鴻薇還補踹兩三腳，根本是蓄意傷害，痛批國民黨把黑道文化帶到立法院，怕自己的立委被罷免，想要修法把選罷免門檻提高，沒收人民罷免權。

王鴻薇也到北檢提告林楚茵 稱打人喊救人

林楚茵在律師陪同下遞狀後離去，過沒多久王鴻薇也現身台北地檢署，反控林楚茵惡人先告狀，打人喊救人，事發時是徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒脖子，她試圖想推開賴女，沒想到林楚茵回過頭對她瘋狂毆打，當時她是正當防衛把手揮出去，控訴真正攻擊人的是林楚茵，並對林提告涉犯傷害罪。

內政委員會今續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，一早6點民進黨立委鍾佳濱、黃捷聯手將內政委員會門口堵住，當時林楚茵坐在椅子上，徐巧芯也想坐，兩人溝通時，王鴻薇卻突然靠近與林楚茵發生衝突，王連轟林楚茵多個耳光，立刻被周邊綠委拉開，事後林楚茵到台大醫院驗傷，控告王鴻薇涉犯傷害罪。

民進黨立委林楚茵（中）、吳沛憶（右）、郭昱晴（左）今天下午到北檢按鈴控告國民黨立委涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

民進黨立委林楚茵（中）、吳沛憶（右）、郭昱晴（左）今天下午到北檢按鈴控告國民黨立委涉犯傷害罪。（記者方賓照攝）

立委林楚茵8日在立委吳沛憶、郭昱晴及律師陪同之下，前往台北地檢署提告王鴻薇涉犯刑法第277條第一項傷害罪。 （記者方賓照攝）

立委林楚茵8日在立委吳沛憶、郭昱晴及律師陪同之下，前往台北地檢署提告王鴻薇涉犯刑法第277條第一項傷害罪。 （記者方賓照攝）

立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（記者方賓照攝）

立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（記者方賓照攝）

國民黨立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（記者方賓照攝）

國民黨立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵涉犯刑法傷害罪。（記者方賓照攝）

國民黨立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵。（記者方賓照攝）

國民黨立委王鴻薇8日在黨籍立委及律師陪同下，前往台北地檢署提告立委林楚茵。（記者方賓照攝）

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