7次自撞瑪莎拉蒂、雙B…車行3兄弟組名車詐保集團 撈逾千萬

高市中古車行進口中古轎車停放路邊再由同夥駕車衝撞，或自撞牆壁、橋墩，製造假車禍詐保。 （記者邱俊福翻攝）

2023/11/09 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市經營中古車行的郭姓男子，涉嫌利用賓士等中古進口車市場，行情波動巨大，通常可投保高於車價、維修成本的特點，夥同兩名胞弟組成假車禍詐保集團，專以高價中古進口車自撞橋墩、牆壁，或者路邊停車被撞等方式，製造假車禍詐保，經清查至少涉及七件，不法所得逾千萬元，且當中同一處橋墩還先後自撞三次，非常誇張。刑事局偵二大隊第三隊日前將郭姓三兄弟與四名人頭車主逮捕送辦。

同一橋墩撞3次露餡

警方調查，卅五歲郭姓主嫌平時以經營中古車買賣、汽車維修為業，二名弟弟也都在其車行服務，非常熟稔進口中古汽車行情，以及投保汽車車體險在保險事故發生後，保險公司通常以一般同款、同年份車輛於當時市價及實際維修費用作為理賠依據，且賠償金額經常高於購入或維修車輛的成本。

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二○一九年至去年初，郭嫌先勘查沒有監視器、人煙稀少的地點，分別以BMW、賓士、瑪莎拉蒂等中古進口車製造假車禍，剛開始三兄弟分別擔任車主，之後找其他人頭擔任車主，向保險公司投保高額車體險後詐領保險金，人頭車主則獲得保險金的一成為報酬。

郭嫌製造假車禍的地點包括高雄市仁武區一處橋墩先後三次自撞，二次則是故意將車輛停放路邊，再由同夥駕駛國產車猛烈撞擊，另有次則是聲稱為了閃避野狗，自撞牆壁。

警方據報後經長期蒐證，上月廿五日逮捕郭姓兄弟、人頭車主等七人，並查扣其犯案手機、詐領保險金帳冊、存簿、汽車買賣合約書、保險契約等贓證物，並經刑事裁定扣押郭姓主嫌名下價值千萬元房屋一幢，及其涉案帳戶，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將郭姓主嫌諭令廿五萬元重保，另其餘共犯五萬元交保候傳。

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