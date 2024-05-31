雙腳泡乾冰10小時自殘欲詐4千萬失敗 男大生今被判刑

張姓男大生聽廖姓友人建議，泡乾冰自殘欲詐保千萬；北院今依詐欺等罪對廖判刑6年，張雖被判刑2年但獲緩刑。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2024/05/31 16:12

〔記者溫于德／台北報導〕得罪黑道的張姓男大生擔心遭遇不測，聽從廖姓友人的建議，錄下腳泡乾冰桶10小時的自殘雙腳影面，一方面給黑道交代，同時欲藉此詐領鉅額保險金4126萬多元，但其中4103萬多元未遂。台北地院今依詐欺等罪對廖男判刑6年，另對張判刑2年、緩刑2年。

檢警查出，張男因故得罪黑道後，擔心遭報復，聽從廖男建議，拍下自殘雙腳的影片給黑道，以表誠意，張自殘雙腳前，向5家保險公司投保，待其加工自殘後，陸續以夜遊騎車凍傷導致截肢等理由，詐領鉅額的保險理賠金，總計申請4126萬餘元理賠金，其中4103萬多元未遂，最終只拿到23萬餘元。

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起訴指，去年1月26日，張男請廖男騎車載他去買乾冰，隔天27日凌晨2時，在廖男位於北市中山區的住處，由廖男架設兩支iPhone手機錄影，張男則將雙腿膝蓋以下部位，浸泡在裝滿乾冰的水桶內，張男怕自己難忍疼痛，還請廖拿束帶將他綑綁固定在椅子上，自殘時間長達10小時。

兩人完成加工自殘計畫後，同月28日凌晨，張才至台北馬偕醫院掛急診，經住院治療一週，張的雙腿膝蓋以下慘被截肢，之後張再向其投保的5家保險公司申請理賠金，因他向各家保險公司請領理賠金的時間點太接近，且傷勢離奇，保險公司察覺張男可能是自導自演，拒絕理賠後即向刑事局報案。檢方偵結起訴兩人。

北院稍早宣判，認廖男犯詐欺、詐欺未遂等多罪，併判6年徒刑；另對張男則判刑2年、緩刑2年。可上訴。

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