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國民黨團挾召委、議事人員突改會議室！ 綠委轟：黑箱開會

民進黨立委被擋在紅樓201會議室外。（記者塗建榮攝）

民進黨立委被擋在紅樓201會議室外。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 14:21

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶原開會場地紅樓202室的主席台杯葛，國民黨團則在隔壁201會議室開黨團大會。豈料，下午1時20分左右，議事人員突然在門口貼手寫紙條，稱內政委員會至201開會，但會議室卻緊閉不讓綠委進入，直至1時38分才開門，民進黨立委紛紛怒轟會議無效、黑箱開會。

據悉，國民黨團、內政委員會高金素梅與議事人員等人都在紅樓201室，但民進黨團在原訂的開會場合紅樓202室，直至下午1時20分左右議事人員拿著手寫的紙條，通知會議改到201室，上頭也沒有蓋章；當門被鎖上後，過了20多分鐘在內國民黨才將門打開，民進黨立委則衝進會議室，高喊：「會議無效！」

此外，國會的網路直播，原本在內政委員會頻道上直播紅樓202會議室，下午1時38分卻突然斷線，直到1時40分程序委員會頻道才打開201會議室內的情況。

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，原定在紅樓202室召開會議，下午1時20分左右，議事人員卻突然在門口貼手寫紙條，稱內政委員會至201開會，上頭也沒有蓋章。（記者林哲遠攝）

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，原定在紅樓202室召開會議，下午1時20分左右，議事人員卻突然在門口貼手寫紙條，稱內政委員會至201開會，上頭也沒有蓋章。（記者林哲遠攝）

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