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    詐保集團買BMW 大7撞電桿詐保 判刑吐錢

    詐保集團判刑示意圖。（資料照）

    詐保集團判刑示意圖。（資料照）

    2022/06/14 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕以男子莊志成為首的詐保集團，專買來中古BMW大7系列轎車詐保，莊男勾結吳、蔡兩男當人頭登記為車主，並投保高額車損險，再由吳、蔡親自開車自撞電桿製造假車禍，兩車均撞到全毀，詐保詭計未得逞，吃上詐欺官司外，他們向兩家產險公司共請領四百五十五萬元的保險金，台南地院判決全要吐還給產險公司。

    民事判決指出，莊志成以一百三十萬元買入中古車後，經友人吳男同意登記在他名下，二○一八年向泰安產險投保二百一十萬多元的車體損失險，莊再以五萬元協議委由吳男駕車，到雲林縣四湖鄉某地自撞電桿，車子全毀。

    吳佯稱為閃避野狗不慎撞上電桿申請理賠，泰安產險核撥一百九十五萬多元到吳男帳戶，這筆錢被第三人領出交給莊男。

    莊男再以一百二、三十萬元買入中古車，以五萬元代價由蔡男將車登記在其名下，並向富邦產險投保二百六十萬多元車體險，莊再指示蔡駕車到雲林縣北港鎮自撞電桿，車子全毀，富邦產險核撥二百六十萬多元，同樣被莊領走。

    莊男除與吳、蔡涉及詐領保險金案，他也涉與不知情的黃姓友人、兒子莊杰銘及兒子的郭姓友人，以相同手法製造假車禍，向泰安產險申請理賠時，泰安察覺有異、拒絕理賠。

    莊的兒子莊杰銘也以類似手法向明台產險投保車損險，再指示柯男在嘉義縣駕車自撞電桿，向明台領得一百七十九萬多元保險金。

    偵辦此案的南市刑大表示，偵辦同類詐領案時監控到莊姓父子集團也涉詐領保險金，進而偵辦查出。莊志成集團多以BMW大7系列的轎車作為詐財標的，先以較低價向他人收購中古BMW大7，再向產險公司投保車損險，製造假車禍詐高額保險金。

    刑事部分，一審合併判莊志成一年八月、莊杰銘一年四月；其他共犯六月徒刑或緩刑。

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