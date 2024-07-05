涉綠能貪瀆收賄 雲林縣議長黃凱收押禁見

無黨籍雲林縣議會議長黃凱涉嫌收受綠能廠商賄賂，法院裁定羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2024/07/05 17:25

〔記者王定傳／新北報導〕雲林縣議會無黨籍議長黃凱，涉利用職權幫一家光電業者向縣府官員施壓，欲取得設廠許可，業者答應給數千萬元，且疑已給付部分賄款，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣政府、黃凱議會辦公室、服務處及住處等，查扣BMW及Lexus名車、名錶及上百萬元現金，並約談黃凱、3名縣府公務員及業者共21人，今複訊後依貪污治罪條例收賄罪嫌，聲押禁見黃凱獲准。

法院裁定指出，黃凱涉不違背職務收受賄賂罪嫌重大，且所犯為重罪，有串滅證之虞，裁定羈押禁見2個月。

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同案其他王姓、黃姓及周姓3名業者，檢方今晨訊後諭令3人10萬元至20萬元不等金額交保，另一名連姓業者請回限制住居，雲林縣建設處處長李俊興疑有洩密情形、20萬元交保，其他被告請回，至於同時被約談的其他2名縣府公務員為證人，訊後亦請回。

檢調調查，連姓業者等人於2020年間，為使光電廠商國金能源公司，順利取得雲林台西鄉太陽光電發電廠營業執照，行賄時任議員黃凱；黃凱則涉利用職權，協助業者進行取得縣府核發發電廠籌設同意函等申請電廠執照作業，並設立人頭公司收受賄款、購買車輛，以掩飾犯罪金流；至於李俊興，則被查出涉嫌洩漏縣府審核業者申請電廠內部文件給黃凱。

檢察官周懿君昨指揮新北處發動搜索，並由黑金組主任檢察官陳旭華及檢察官陳柏文帶隊南下拂曉出擊，查扣現金不法所得現金232萬元、BMW X6及LEXUS RX200高級休旅車各1輛、5支勞力士等名錶、CARTIER戒指及LV、GUCCI、HERMES、CHANEL、DIOR等名牌包。

黃凱是雲林縣議會四連霸縣議員，去年國民黨雲林前議長沈宗隆，因涉向綠能業者收賄被起訴、請辭議長後，黃凱補選勝出坐上議長寶座。

檢調偵辦雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉嫌收賄案，查扣200多萬元現金。（資料照）

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