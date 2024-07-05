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新竹「鵝爸爸」猝逝 鄰居聞到臭味上門發現已死亡多日

新竹市經常帶鵝逛大街的「鵝爸爸」黃男猝逝，網友也波出多次在路上遇到他遛鵝的照片，有的留言希望他的鵝孩有好心人收養。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

新竹市經常帶鵝逛大街的「鵝爸爸」黃男猝逝，網友也波出多次在路上遇到他遛鵝的照片，有的留言希望他的鵝孩有好心人收養。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

2024/07/05 17:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市57歲黃姓男子因時常帶飼養的鵝逛大街，多次被路人及網友捕捉到鏡頭，因此被網友封為「鵝爸爸」，3日鄰居發現獨居的黃男多日沒出門，家中又傳出屍臭味，驚覺不對勁通報里長，經警消到場破門進入時，黃男已倒在家中客廳，身體腫脹死亡多日。昨天（4日）經檢察官會同法醫相驗，家屬對死因沒有意見。

這位黃姓中年男子被稱為「鵝爸爸」，因常帶著親如家人的鵝在街上散步，常被新竹人捕獲他遛鵝的身影，但這幾天，幾乎每天出門的黃男好多天沒動靜，鄰居經過住家時，還聞到陣陣惡臭，驚覺不對勁，通報里長。

據了解，黃男平時獨居，警、消和里長破門而入後，發現黃男左腿彎曲、左手舉高、右手在地的仰躺倒臥在凌亂的客廳中，已明顯死亡。家屬接到通知後，前妻和兒女有來替黃男處理後事，由於黃男無明顯外傷，現場也沒有打鬥跡象，相驗後家屬對黃男死因無意見。

據了解，黃男除養鵝，還飼養兔子、魚和烏龜等動物，而黃男猝死，這些動物也將交由家人處理後續安置問題。

「鵝爸爸」猝逝的消息也在新竹各大社團傳開，網友也感到訝異與不捨，紛紛留言「以後在新竹馬路上，再也看不到阿伯牽鵝逛大街的畫面了」、「一路好走」、「希望他的鵝孩有好心人收養」、「這麼突然」、「請問鵝鵝還好嗎？」

新竹市經常帶鵝逛大街的「鵝爸爸」黃男猝逝。（照片取自臉書社群新竹爆料公社）

新竹市經常帶鵝逛大街的「鵝爸爸」黃男猝逝。（照片取自臉書社群新竹爆料公社）

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