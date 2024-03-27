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幫台男重振雄風 中國女進口100盒「印度神藥」闖關失敗起訴

中國籍王姓女子從國外進口100盒「印度神藥」替台灣男性重振雄風，闖關失敗被檢方起訴。示意圖。（資料照）

中國籍王姓女子從國外進口100盒「印度神藥」替台灣男性重振雄風，闖關失敗被檢方起訴。示意圖。（資料照）

2024/03/27 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國籍王姓女子從國外進口100盒印度壯陽藥「Extra Super P-Force」來台，報關時被海關人員發現是衛福部列管的禁藥，王女被逮後，辯稱自己是幫人從國外代購露營和攝影器材，不知道商品裡被夾藏禁藥，但檢方認為她使用「EZ WAY 易利委」APP向台北關申報該藥品，因此不採信她的說詞，偵結後依違反藥事法起訴。

檢方指出，去年7月15日，王姓女子（38歲）委託不知情的運輸公司，從國外進口100盒印度壯陽藥「Extra Super P-Force」來台，藥品抵達台北關後，王女再使用「EZ WAY 易利委」APP向台北關申報，結果闖關失敗，被海關人員發現「Extra Super P-Force」是衛福部列管的禁藥，輸入、販售都需要衛福部核准並發給許可證。

海關人員報案後，雄檢偵查時，王女辯稱，自己經營的企業社是幫人從國外代購露營和攝影器材，她不曉得商品裡被夾藏禁藥，懷疑是自己的個資被人盜用。

但檢方調查後發現，該批藥品的收貨人資訊為王女，且當藥品運送來台時，王女也主動使用「EZ WAY 易利委」APP向台北關申報，如果是被人盜用個資，盜用者不但要知道王女的手機號碼、地址外，還要知道她APP的帳號密碼，先不說要同時取得這些個資有多困難，如果真的是被人盜用個資，盜用者為何不把收貨地點改到其他地方，反而選擇王女的住址，增加取貨的難度，因此不採信王女說詞，偵結後依違反藥事法起訴。

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