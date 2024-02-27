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販售治便秘日本進口藥劑 竟是禁藥84人受害

王女涉嫌販售日本進口治便秘禁藥，共有84人受害，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

王女涉嫌販售日本進口治便秘禁藥，共有84人受害，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/02/27 22:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓女婦人涉嫌販售含有禁藥「比沙可啶」成分的「日本皇漢堂便秘治療劑」，被地院認定違反藥事法，共有84人受害，判處併執行刑2年6月，高等法院高雄分院審酌她認罪並和解，改處徒刑2年，緩刑5年。

據了解，2020年2月至2021年3月止，王女簡訊透過和臉書，涉嫌販售自日本進口專門治療便秘的藥劑「日本皇漢堂便秘治療劑」，被人檢舉此藥品，未經衛福部核准發給藥品許可證後予以輸入，足以影響人體身體結構及生理機能。

2021年3月31日上午11點多，保3總第2大隊前往王女住處搜索，當場查扣當場藥品70盒、散裝本案藥品34罐及標籤貼紙、鋁箔包裝袋等證物，藥品經送有關單位檢驗，證實含有禁藥「Bisacodyl（比沙可啶）」成分，共有84人購買受害，依涉嫌違反藥事法，移送橋頭地檢署偵查起訴。

地院法官認定王女共犯84罪，1罪1罰，判處有期徒刑2月至5月不等徒刑，並因她有過失輸入禁藥前科，併執行刑2年6月。

王女不服上訴，高雄高分院考量她坦承犯行，並與被害人達成和解，從輕改判2年徒刑，提供240小時義務勞務，及接受法治教育5場，緩刑期間付保護管束。

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