Taiwan Action首支挺罷免片上架不到1天 社群傳遭惡意檢舉到停權

Taiwan Action首部影片「算了？罷！」13日發布。（圖翻攝自臉書）

2025/03/14 00:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕金馬獎最佳紀錄片導演楊力州號召投入製作罷免影片，發起「Taiwan Action影片計畫」，上百名電影圈人士響應，13日推出首部影片「算了？罷！」，沒想到影片上架才不到一天，就傳出「Taiwan Action」的社群遭人惡意檢舉到停權！

導演楊力州1月發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得上百名電影電視人響應，無酬支援拍攝，其中三金得主總計超過20座金馬、金鐘和金曲獎。「Taiwan Action」預計製作至少6到8部短片，由廣告導演盧建彰執導的首部影片「算了？罷！」，13日分別上架臉書、IG、YouTube等平台，以「倒垃圾」為主題呼籲民眾站出來下架不適任立委，影片曝光後獲得熱烈迴響。

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沒想到影片發布才不到一天，資深媒體人林育卉週四在政論節目上就透露，Taiwan Action的粉專被人檢舉到停權，「只不過就放了影片，你們怕什麼？為什麼要去檢舉讓粉專被停權？如果你們怕的話，昨天（12日）就不該否決總預算和財劃法的覆議！」

網上也有網友轉傳Taiwan Action的IG停權截圖，可以看到平台通知用戶「你的帳號或帳號活動違反《社群守則》中有關帳號誠信的規則」、「你的帳號目前不會對其他Instagram用戶顯示，你也無法使用該帳號」。而本報測試在IG平台搜尋，不會直接跳出「taiwan_action」用戶，但仍可以在「為你推薦」選項看到13日發布的罷免片，進而找到Taiwan Action粉專。

網上流傳Taiwan Action的IG停權截圖。（圖翻攝自臉書）

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