鋒面影響各地有雨 北東防局部較大雨勢

今天（14日）受鋒面影響，天氣仍不穩定，水氣偏多，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。（資料照）

2025/03/14 06:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（14日）受鋒面影響，天氣仍不穩定，水氣偏多，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，預測低溫在中部以北及東北部約17至20度，其他地區約21至23度；高溫在北部及東半部是24至27度，中南部可達30度左右；至於離島澎湖全天19至25度，金門16至22度，馬祖12至15度。

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氣象署提醒，今晨至上午屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。另外今日中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至嘉義於凌晨已出現能見度不足200公尺的現象，新北及臺南能見度亦較低，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積；臺中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六白天受鋒面影響，天氣較為不穩定，留意中小尺度對流系統伴隨的短延時強降雨及雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則會有一些降雨空檔。

週六晚間至週日，因鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨，不過週日整體雨勢隨著強冷空氣南下會逐漸趨緩。

下週一受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，不過強冷空氣南下，逐漸轉為乾冷天氣型態；僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

下週二至下週四受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 25 20 ~ 28 24 ~ 29 21 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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