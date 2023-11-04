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「祖傳秘方」自製壯陽、婦科藥粉 蔘藥行老闆涉違藥事法緩起訴

蔘藥行老闆去年依祖傳配方將藥粉、藥丸混合分裝成壯陽藥粉、婦科月經少藥粉等商品，嘉義地檢署依照違反藥事法罪嫌緩起訴蔘藥行林姓老闆。（資料照）

蔘藥行老闆去年依祖傳配方將藥粉、藥丸混合分裝成壯陽藥粉、婦科月經少藥粉等商品，嘉義地檢署依照違反藥事法罪嫌緩起訴蔘藥行林姓老闆。（資料照）

2023/11/04 19:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕69歲林姓蔘藥行老闆去年3月16日前，未經核准，購買中藥材自行研磨或委由不詳加工廠製成藥粉、藥丸，依祖傳配方將藥粉、藥丸混合分裝成壯陽藥粉、婦科月經少藥粉等商品，經法務部調查局嘉義縣調查站搜索查獲，嘉義地檢署近日偵結，依照違反藥事法罪嫌緩起訴蔘藥行林姓老闆。

檢調調查，林男為朴子市一間蔘藥行負責人，原應注意未經衛生福利部核准擅自製造的印瞟，屬於藥事法第20條第1款所定之偽藥，不得製造、販賣，依林男智識經驗，沒有不能注意之情形，竟疏未注意，未經核准，向藥商購入中藥材，自行研磨或委外研製成藥粉、藥丸，再混合分裝成壯陽藥粉、婦科月經少用藥粉、咽喉消炎粉、肝丸等商品，在蔘藥行販賣。

嘉縣調查站去年3月16日持搜索票搜索蔘藥行，查獲壯陽藥粉5瓶、婦科月經少用藥粉1包、咽喉消炎粉18瓶、肝丸1罐約1500顆等偽藥，依違反藥事法移送嘉義地檢署。

承審檢察官審酌林男未有前科，且罹患思覺失調症，領有中度身心障礙證明等情形，因一時失慮致罹刑章，自白犯行、深表悔意，認為其知所警惕、相信沒有再犯之虞，認為予以緩起訴為適當。

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