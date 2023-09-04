標榜純天然大賣「壯陽糖果」 驗出藥物成份2人被逮

警方查扣大批含藥物成份的壯陽糖果。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/04 11:38

〔記者陸運鋒／新北報導〕一對男女日前在網路上販售可治療男性性功能障礙，俗稱「汗馬糖、精力糖」的糖果，保二總隊送驗後，確認內含他達拉非成分，可治療男性性功能障礙藥物，經搜索後，查扣該批藥品並逮捕2人，依違反藥事法移送偵辦。

保二總隊調查，30歲的劉姓女子，在半年前發現精力糖等之偽禁藥品有利可圖，以一顆40元左右成本進貨，並在蝦皮網站販售80元，再由36歲吳姓男子負責推銷、面交及送貨，半年下來不法所得約50萬元。

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保二總隊今指出，網路巡邏時發現業者主打「溫和持久、動力十足」等暗示壯陽效果文字，疑似販售偽禁藥品，隨即展開調查，購買將商品送驗後，確認非業者廣告「純天然無人工添加物」商品，而是添加含有他達拉非之治療男性性功能障礙之藥物。

保二總隊指出，蒐證完畢後發動搜索，分別在吳男及劉女的台北市南港及新北市新店住處，查扣偽禁藥品7040包及外觀包裝紙箱一批，全案依違反藥事法移送台北地檢署偵辦。

保二總隊刑大隊表示，凡含有治療成分之物品均係納入藥品管理，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據《藥事法》規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金，警方也將持續執行查緝，以維護民眾身體健康及用藥安全。

警方查扣大批含藥物成份的壯陽糖果。（記者陸運鋒翻攝）

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