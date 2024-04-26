祭司今天不做法！排灣族祭司警長「這樣做」救援中暑小女童

警方抱著小女童回金峰分駐所待援。（警方提供）

2024/04/26 16:49

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣金峰鄉一名阿嬤發現孫子中暑，打電話叫救護車後，向附近分駐所長邱新成求救，而他也是另一村著名的祭司，平時捨不得開冷氣的分駐所立刻把冷氣開到最強，讓小女童狀況緩解，順利等到救護車救援。

大武警分局金峰分駐所鄰居林姓阿嬤日前一臉驚慌衝到分駐所求救說，「孫子沒有呼吸，好像太熱了」，邱新成率警員曾文德趕到現場，發現小女童與阿嬤長時間處在低矮的鐵皮屋裡，家中又沒有冷氣，立即把幼童抱回分駐所，冷氣全開、解開尿布和衣服，幫她降溫。

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警方詢問發現，原來是前一天阿公阿嬤帶著小孫子上山工作，長時間曝曬下，她已精神不振，南迴地區當時無風炎熱，家裡房子低矮又是鐵皮屋，趕赴現場抱出小孩的邱新成說，根本像是烤爐一樣，一般人在屋內就可能中暑，更何況跟著大人上山烤一天的小孩。

族人通知警方前已向消防隊報案，但家裡位於山區，救護車飆車到場也要5到7分鐘，才向邱新成求救，等候救援。大群關心小女童的族人也到場，有人問身為祭司的邱新成，「趁現在還有空，要不要施法一下？」邱新成則一邊解開小女童尿布和衣服說，「快幫他降溫，施什麼法」。

平時只捨得吹電扇的警方，這時冷氣全開、電扇狂吹小女童，救護人員到場前，她已漸呼吸平穩，族人們才鬆了一口氣。

邱新成是排灣族人，可全程使用流利族語反詐宣導，他也是另一村的祭司，深受族人信賴，部落大小事都找他。邱新成說，山上總會發生很多都市見不到的狀況，身為所長也是族人，都盡力協助，例如本案，隔天晚上與阿嬤相遇，她緊抓著自己的手，以族語直道謝，知道她感激之情溢於言表，自己也感溫馨，倒是中暑的當事人小女童「精神很好的玩滑輪車在部落亂逛，根本不想躺床上，我們族人喔！真的是服了他們了」。

救護車趕到將小女童送醫。（警方提供）

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