北市捷警隊小隊長竟性侵女兒 被拔官打報告想退休

台北市警察局說，在案件調查釐清前不會讓這名小隊長辦理退休。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/04/25 20:49

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北市捷警隊小隊長涉性侵女兒 市警局：報請停職

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局捷運警察隊一名小隊長竟長期性侵女兒。女兒近來在朋友的陪同下，到台北市婦幼隊報案，婦幼隊發現涉案人居然是「自己人」，隨即展開調查，通報警察局。警察局將小隊長拔官，他近來還提出退休報告，有內部人士疑似看不下去向媒體爆料，離譜獸行才曝光。對此，捷警隊說，將配合檢調、絕不護短。

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據了解，這名小隊長在捷警隊服務超過10年，目前在一分隊任職，過去曾在保安警察大隊待過，後來才輾轉到捷運隊任職。他雖然身處專業單位，但交遊廣闊，更與某些民代交情深厚。他平時工作表現平平，在外有不少糾紛、訴訟，同事對他的評價並不高。

根據爆料，這名小隊長過往工作時若遇到應酬飲宴，喝完酒後回家就會對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至還曾藉著酒意性侵。他女兒成年上大學後，逐漸了解相關法律，近來這才在朋友陪同下到婦幼隊報案，說出自己未成年時遭父親性侵的遭遇。

市警局：調查釐清前不會讓他辦退休

婦幼隊隨即通報警察局等單位，捷警隊隨即撤除小隊長主管職務，配合檢調調查；市警局也說，在案件調查釐清前不會讓這名小隊長辦理退休。

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