為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北市捷警隊小隊長竟性侵女兒 被拔官打報告想退休

台北市警察局說，在案件調查釐清前不會讓這名小隊長辦理退休。（資料照，記者塗建榮攝）

台北市警察局說，在案件調查釐清前不會讓這名小隊長辦理退休。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/04/25 20:49

相關新聞連結：
北市捷警隊小隊長涉性侵女兒 市警局：報請停職

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局捷運警察隊一名小隊長竟長期性侵女兒。女兒近來在朋友的陪同下，到台北市婦幼隊報案，婦幼隊發現涉案人居然是「自己人」，隨即展開調查，通報警察局。警察局將小隊長拔官，他近來還提出退休報告，有內部人士疑似看不下去向媒體爆料，離譜獸行才曝光。對此，捷警隊說，將配合檢調、絕不護短。

據了解，這名小隊長在捷警隊服務超過10年，目前在一分隊任職，過去曾在保安警察大隊待過，後來才輾轉到捷運隊任職。他雖然身處專業單位，但交遊廣闊，更與某些民代交情深厚。他平時工作表現平平，在外有不少糾紛、訴訟，同事對他的評價並不高。

根據爆料，這名小隊長過往工作時若遇到應酬飲宴，喝完酒後回家就會對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至還曾藉著酒意性侵。他女兒成年上大學後，逐漸了解相關法律，近來這才在朋友陪同下到婦幼隊報案，說出自己未成年時遭父親性侵的遭遇。

市警局：調查釐清前不會讓他辦退休

婦幼隊隨即通報警察局等單位，捷警隊隨即撤除小隊長主管職務，配合檢調調查；市警局也說，在案件調查釐清前不會讓這名小隊長辦理退休。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
百萬元乳交！警指定巨乳妹按摩 失心瘋性侵賠錢丟職
2023/12/16 13:14

百萬元乳交！警指定巨乳妹按摩 失心瘋性侵賠錢丟職
人妻借高雄公廁險被性侵 丈夫控無關乞討：警察「大事化小」
2024/01/19 17:51

人妻借高雄公廁險被性侵 丈夫控無關乞討：警察「大事化小」

京站女王媽咪 閃閃惹人愛 即日起買千送百
13歲少女助警誘捕反遭性侵 惡狼判刑8年
2024/04/11 12:54

13歲少女助警誘捕反遭性侵 惡狼判刑8年
廚房、車上伸狼爪！北市警性侵牌友12歲女兒43次 判刑9年半
2023/01/09 13:29

廚房、車上伸狼爪！北市警性侵牌友12歲女兒43次 判刑9年半

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
框出場強行帶到旅館 北市兩線三星警官被控性侵酒店妹
2023/08/23 15:10

框出場強行帶到旅館 北市兩線三星警官被控性侵酒店妹
離譜！警承辦案件竟帶少女回家親嘴 下場曝光
2023/11/24 17:04

離譜！警承辦案件竟帶少女回家親嘴 下場曝光
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播