北市捷警隊小隊長涉性侵女兒 市警局：報請停職

台北市警局晚間發新聞稿宣布將小隊長報請停職，同時報請士林地檢署指揮偵辦，靜候司法調查期間，也不會准許他退休。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/04/25 22:42

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局捷運警察隊一名小隊長爆出涉嫌性侵自己女兒的離譜案件，台北市警局晚間發布新聞稿，宣布將小隊長報請停職，同時報請士林地檢署指揮偵辦，靜候司法調查期間，也不會准許他退休。

北市警指出，此案時隔已久，且案情尚待偵查釐清，已先將該員調整為非主管職務，並報請予以停職，靜候司法調查。

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此外，本案已進入司法偵查階段，北市警會全力配合檢方偵辦，針對員警風紀問題，將秉持警紀警辦、勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

根據爆料，這名小隊長過往工作時若遇到應酬飲宴，喝完酒後回家就會對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至還曾藉著酒意性侵。他女兒成年上大學後，逐漸了解相關法律，近來這才在朋友陪同下到婦幼隊報案，說出自己未成年時遭父親性侵的遭遇。

據了解，這名小隊長在捷警隊服務超過10年，目前在一分隊任職，過去曾在保安警察大隊待過，後來才輾轉到捷運隊任職。他雖然身處專業單位，但交遊廣闊，更與某些民代交情深厚。他平時工作表現平平，在外有不少糾紛、訴訟，同事對他的評價並不高。

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