時代眼淚+1！ 日本明治「玻璃瓶裝牛奶」月底停售
日本食品企業明治（meiji）日前宣布，將在3月底停售瓶裝牛奶與咖啡飲料。（圖擷取自@taapapa0 社群平台「X」）
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劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕「玻璃瓶牛奶」（ビン牛乳、瓶牛乳）在日本泡湯文化中，被視為不可或缺的重要存在，但隨著生活習慣與需求改變，相關產品銷量近年來不斷下降，去年森永乳業率先宣布停售瓶裝牛奶。如今，日本食品企業明治（meiji）也於日前宣布，將在3月底停售近百年歷史的瓶裝牛奶與咖啡飲料。
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綜合日媒報導，明治旗下的「明治牛乳」，從1928年開始販售玻璃瓶牛奶，開賣至今將近100年，商品大多在錢湯（日式大眾澡堂）等場所販售，深受許多消費者喜愛與歡迎。然而，明治牛乳在今年2月25日宣布，隨著市場需求下降，以及玻璃瓶的材料採購變得愈加困難，決定在3月底停售4種玻璃瓶裝牛奶與咖啡飲料。
明治牛乳表示，本次停售產品包含自1928年開始銷售的「明治牛奶」（180毫升）、「明治咖啡」（180毫升），未來這些產品會改為紙製容器銷售。報導指出，近年來日本的玻璃瓶飲料銷售量持續下降，導致越來越多企業忍痛讓玻璃瓶產品走入歷史，去年3月底森永乳業就一口氣停售7款瓶裝牛奶和咖啡商品，令許多日本民眾感到不捨。
【判明】明治の瓶入りコーヒー飲料、3月末で終了 需要低迷で瓶の調達難しくhttps://t.co/abSnrhFvR9— ライブドアニュース （@livedoornews） February 25, 2025
販売を終了するのは「明治コーヒー」（180ml）。このほか、1928年発売の「明治牛乳」（180ml）も瓶の取り扱いをやめる。宅配用で銭湯などに置かれてきたが、4月以降は紙容器に切り替える。 pic.twitter.com/Nlm4HFOxel
瓶入り牛乳、3月末で販売終了 100年近い歴史に幕◆明治https://t.co/VWDvHgs4zS— 時事ドットコム（時事通信ニュース） （@jijicom） February 26, 2025
明治（東京）は26日、「明治牛乳」「明治コーヒー」など瓶入り4商品の販売を、3月末で終了すると明らかにしました。明治牛乳は1928年の発売以来100年近く親しまれてきました。