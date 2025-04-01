清明連假7縣市訂房率逾5成 國道易壅塞路段、時段一次看

清明節連假國道交通疏導措施懶人包。（高公局提供）

2025/04/01 17:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕後天起就是清明節連續假期，交通部高速公路局今天（1日）公布不同時段的國道易壅塞路段給用路人參考，也提醒應多留意每日路況預報，避開國道易壅塞路段和時段。

高公局說明，根據中央氣象署天氣預報，清明節連假期間（4月3日至4日6日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。高速公路局表示，清明節連假期間天氣回溫且正逢霧季，提醒駕駛人於假期間行駛時如遇濃霧路段，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車。

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另外，根據觀光署公布的訂房率資料，連假首日訂房率達5成以上的有台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等7個縣市。因清明節連假有掃墓、旅遊及賞花等旅次，且假期4月4日至4月6日中南部地區天氣多雲到晴，高公局預估前述旅次交通需求將再增加，研判各日尖峰時段均有大量車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。

高公局說明，國道路況預報是高公局依歷年清明節連假交通特性及大數據分析，預測假期間每日國道重點壅塞路段及時段。高公局並建議利用以下好走時段避開壅塞。

南向尖峰日（4月3日、4日），西部國道南向用路人早上5時前或中午12時後出發，國5南向用路人早上5時前或下午5時後出發；北向尖峰日（4月5日、6日），中部地區北向用路人12時前出發、南部地區北向用路人提早至9時前出發，國5北向用路人9點前出發。

為分散尖峰時段車流，連假期間將實施尖峰時段匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、開放路肩及單一費率等措施；另於0時到5時實施暫停收費，建議民眾可在充分休息之後，利用該時段使用國道。

4/2中部區域路況預報。（高公局提供）

4/2北部區域路況預報。（高公局提供）

4/2南部區域路況預報。（高公局提供）

4/3中部區域路況預報。（高公局提供）

4/3北部區域路況預報。（高公局提供）

4/3南部區域路況預報。（高公局提供）

4/4中部區域路況預報。（高公局提供）

4/4北部區域路況預報。（高公局提供）

4/4南部區域路況預報。（高公局提供）

4/5中部區域路況預報。（高公局提供）

4/5北部區域路況預報。（高公局提供）

4/5南部區域路況預報。（高公局提供）

4/6中部區域路況預報。（高公局提供）

4/6北部區域路況預報。（高公局提供）

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