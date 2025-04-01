2盤肉破萬！台南「牛五蔵」燒烤價高未標明 市府要求具體揭露

南市知名餐廳「牛五蔵」遭民眾質疑無菜單料理，收費不合理，市府法制處已於3月30日查察並要求改善。（台南市府提供）

2025/04/01 17:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民眾近日於社群平台爆料在南市知名餐廳「牛五蔵」預訂牛肉燒烤料理，業者所提供無菜單料理，食材份量少、價格高，與市場價格顯不相當。對此，南市府法制處表示，已前往查察了解，係因出餐前疏未與消費者確認價格致生爭議，消保官已要求限期業者完成燒烤部分的實體菜單。

據了解，「牛五蔵」曾獲米其林指南入選餐廳，遭民眾在網路社群質疑收費不合理，台灣牛熟成肋眼2盤要價逾1萬元，14片櫛瓜、8片山藥各收880元，引發議論。牛五蔵昨於臉書粉專發道歉聲明，強調會改善。

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台南市長黃偉哲表示，業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益，指示消保官應迅速查核，以維護消費者權益，確保台南「美食之都」的聲譽。

法制處表示，消保官3月30日獲悉後，隨即於當日下午至發生爭議的牛肉餐廳進行查核，發現該餐廳主要販售溫體牛肉火鍋，品項價格於實體菜單皆已明確標示。發生爭議的燒烤品項，據業者表示爭議餐食屬私房料理，需熟客預訂才會製作，並由店家依訂餐人數及當天進貨的溫體牛部位進行調配後確定價格，目前無實體菜單，係因出餐前疏未與消費者確認價格致生爭議。

法制處表示，依消費者保護法第4條規定，企業經營者必須提供消費者充分與正確的資訊，以維護交易公平。消保官已於現場輔導業者於期限內完成燒烤部分的實體菜單，包括品項、價格及份量等須標示明確，張貼於明顯處或提供消費者閱覧；同時加強服務人員的教育訓練，將持續追蹤業者的改善情形。

另溫體牛、豬、羊等的價格會因部位不同而有較大差異，尤其牛肉之價格差異更大，法制處提醒消費者用餐前應向業者詢問詳細價格、份量，以保障自身權益。業者亦應切實遵守明確揭露消費資訊之義務。消費者如因本件或因類似餐飲消費認有權益受損，皆可向消保官提出申訴，經由消費爭議申訴、調解維護自己的權益。

「牛五蔵」在臉書粉專發道歉聲明。 （擷自「牛五蔵」臉書粉專）

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