再冷1天！清明連假迎2天好天氣 氣溫重回25度以上

清明連假前兩天，各地多雲到晴。（資料照，記者方賓照攝）

2025/04/01 17:29

〔記者林志怡／台北報導〕這週就要迎來清明連假，近期各地冷颼颼且陰雨不斷。中央氣象署指出，這波大陸冷氣團預計影響至週四清晨，明天各地氣溫仍偏低，但已逐漸轉晴，週四各地白天氣溫多可重回近25度或以上，感受相對舒適，且都是多雲到晴的好天氣，連假後2天則受水氣增加影響，將再度轉雨。

中央氣象署預報員林定宜說明，明日受大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，且北部、東北部地區白天感受也稍涼，中部以北地區低溫僅12至13度，白天約18至20度，其他地區低溫約15至17度，白天22至25度，且因水氣逐漸減少，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島、西半部山區有零星雨。

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林定宜說，目前影響台灣的大陸冷氣團預計持續至週四清晨，且受到輻射冷卻影響，後天早晨仍有寒意，但白天起氣溫就會逐漸回升，且西半部日夜溫差較大，北部整日氣溫落在13至27度，中部約16至26度，南部18至28度，東部16至23度，感受相對舒適。

此外，週四、週五各地都將維持多雲到晴的好天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星雨，中南部山區午後則可能有零星短暫降雨出現。

林定宜提醒，週六起，水氣將再度增加，各地轉為多雲，且基隆北海岸、東半部、恆春半島等有局部短暫雨，北部其他地區有零星短暫雨；下週日至下週一水氣也將持續增加，雨區擴大至北部、東半部、中南部山區恆春半島等，但氣溫變化不大，各地低溫也將繼續回升1至2度。

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