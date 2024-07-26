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攻防滴水不漏策略定罪高虹安 北檢公訴黃金陣容曝光

台北地檢署公訴檢察官廖彥鈞，2018年在士檢緝毒表現優異，獲時任行政院長、現任總統賴清德頒獎。（圖由行政院提供）

台北地檢署公訴檢察官廖彥鈞，2018年在士檢緝毒表現優異，獲時任行政院長、現任總統賴清德頒獎。（圖由行政院提供）

2024/07/26 11:32

〔記者陳彩玲／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費被判刑，全案負責論告的公訴檢察官廖彥鈞，發揮辯論長才，與偵辦此案的盧慧珊，及具國官經驗的李明哲，一同組成黃金陣容，公訴組坦言，被告的律師皆是可敬對手，不敢鬆懈。這次檢方以攻防滴水不漏策略，將高虹安定罪。

台北地院國民法官專庭去年中籤審理高虹安貪汙案，台北地檢署除派出對應股檢察官廖彥鈞、李明哲蒞庭，也找來偵辦此案的檢察官盧慧珊加入，讓團隊發揮最強戰力。

擔任蒞庭組召集人的公訴主任檢察林珮菁表示，全案移審後，團隊每週密集開會，討論訴訟策略、法律研究，針對口語與書面意見的回應，進行沙盤推演，另在交互詰問與論告上，依各檢察官能力進行分工，她坦言，辯方律師均是可敬的對手，李明哲、盧慧珊、廖彥鈞3位檢察官在審理期間，絲毫不敢鬆懈。

另一方面，林珮菁提及，2026年起貪污案件將由國民法官審理，這次檢方就是以國官打團體戰方式應戰，讓檢辯雙方武器對等，並採取「攻防滴水不漏」策略，在辯方展開惡意攻擊，或提出無理由爭執時，檢察官會立即於法庭上做出應對和說明，由於此案備受社會矚目，也有許多旁聽民眾，若沒有即時回應，容易造成社會大眾誤解。

廖彥鈞司法官訓練所55期，過去在士檢緝毒表現優異，獲時任行政院長、現任總統賴清德頒獎。他因高中、大學加入辯論社，具有高度臨場反應能力，邏輯清晰、思緒周延，對案件敏銳度也極高，由於起訴品質佳、態度謙卑，能力備受長官肯定，是檢察界新生代人物。這次在法庭上負責主要論辯，不僅多次壓制辯方，其「保護助理」論述，也深獲外界好評。

偵辦高虹安案約8個月的盧慧珊，司法官訓練所46期，曾在民生、婦幼、檢肅黑金專組歷練，現於北檢重案公訴組，這次獲延攬，讓公訴團隊在短時間掌握案情，並準確預測被告抗辯，也是北檢首起矚目案件「己案己蒞」；司法官訓練所44期李明哲，曾為調查官後來轉換跑道，曾在北檢黑金專組歷練，這次主要負責交互詰問、書類撰寫等。

台北地檢署公訴主任檢察林珮菁，擔任高虹安涉貪案蒞庭組召集人。（翻攝照片）

台北地檢署公訴主任檢察林珮菁，擔任高虹安涉貪案蒞庭組召集人。（翻攝照片）

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