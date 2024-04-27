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國道聯結車撞上「無頭貨櫃」釀1死 肇事男涉過失致死送辦

邱姓男子駕駛的營半聯結車明顯有擦撞痕跡。（警方提供）

邱姓男子駕駛的營半聯結車明顯有擦撞痕跡。（警方提供）

2024/04/27 11:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新竹物流45歲委外廠商員工邱姓男子，26日清晨駕駛營半聯結車行經國道1號北上65公里處桃園市平鎮區路段，不慎擦撞護欄致車上貨櫃掉落道路上，害後方劉姓男子駕駛營半聯結車不慎撞上而死亡，邱男26日被警方查獲到案，已依過失致死等罪嫌將他送辦。

警方說，事故發生後，警方循國道往前搜尋疑為掉落貨櫃的營半聯結車，於距離事故地點約3公里的新屋交流道附近，發現邱男駕駛的營半聯結車，車身明顯有撞擊痕跡，研判為肇事車；邱男雖已逃逸，警方仍迅速鎖定他的身分，調閱監視器後，確認他的逃亡路線，26日下午4點多在楊梅區逮到人，當時邱男身上還藏有毒品。

邱男因涉嫌竊盜、妨害自由等案被發布通緝中，他供稱，因擔心事故會讓他的通緝身分曝光，才於肇事後立即駕車離開高速公路，並將營半聯結車棄置於路邊，之後他就漫無目的的前往楊梅、中壢、龍潭區等地竄逃。

警方訊後，已因邱男涉公共危險、過失致人於死、毒品等罪嫌與竊盜、妨害自由通緝案等，解送桃園地檢署偵辦；警方呼籲，用路人行車若發生交通事故，應撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，並配合警方調查，以免觸法。

警方查獲邱姓男子（左）到案。（警方提供）

警方查獲邱姓男子（左）到案。（警方提供）

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