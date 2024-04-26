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當「車手」妄想發大財 台中蠢男慘賠100多萬元換緩刑

王男當車手沒獲得酬勞，他賠償被害人逾100萬元，換取台中地院宣告緩刑，免除他蹲苦窯之災。（記者張瑞楨攝）

王男當車手沒獲得酬勞，他賠償被害人逾100萬元，換取台中地院宣告緩刑，免除他蹲苦窯之災。（記者張瑞楨攝）

2024/04/26 15:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子於2022年7月加入詐欺集團當「車手」，妄想一夕致富發大財，不料，尚未獲得酬勞就被警察移送法辦，台中地方法院審理時，他雖經濟不佳，但仍用分期付款方式，賠償6名被害人共100餘萬元損失，台中地院認為他已知悔悟，依觸犯3人以上共同詐欺取財罪判刑1年10月，緩刑4年，他雖然不用入獄服刑，卻也成為「偷雞不著蝕把米」的最佳寫照。

判決書指出，王男於2022年7月把自己的銀行帳戶存摺封面，拍照傳給自稱是「李先生」的詐欺集團成員，之後，再接受「李先生」指示，從7月7日至14日短短約8天，到自動櫃員機（ATM），把詐騙被害人匯款到他銀行帳戶內的錢領出，再轉匯或交給「李先生」派來的人（俗稱收水人員），他很快被抓到，但警方沒抓到「李先生」與收水人員，台中地檢署依觸犯3人以上共同詐欺取財罪起訴。

中檢認定，王男於上述時間，把8名被「假戀愛、真詐財」欺騙的被害男子，匯入的174萬餘元，分成21次提款或轉帳，交給「李先生」或收水人員，不過，中檢偵查與台中地方法院審理時，他與6名被害人和解，其中1人已賠償完畢，其餘5人以每月支付各3000至8000元不等金額，分期付款賠償對方，共計賠償6人逾100萬元，他還向法官強調，自己落網之前，因沒有聯繫到「李先生」，他沒有獲得任何報酬。

法官認為，王男已經心生警惕，無再犯之虞，依觸犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他1年10月徒刑，宣告緩刑4年，條件是要如數支付5名被害人的損失，可上訴。

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