「我爸把學校買下來......」女兒搬進教室公開超寬敞房間

莎拉公開個人房間。（圖擷自「sarahmcollis」Tiktok）

2024/04/27 12:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一對夫妻2021年買下廢棄學校並改造成住宅，他們的女兒近期於社群上傳數段影片，公開修繕後的「豪華住宅」後引發大量討論，但部分網友認為住在廢棄校舍有些可怕，還有人笑說「玩捉迷藏會很困難」。

綜合《每日郵報》外媒報導，柯利斯（Jason Collis）與妻子2021年買下達克敦學校（Ducktown School），這座學校前身是金希初等學院（Kimsey Junior College）興建於1933年，最初目的是為鎮上礦工提供教育機會，不過自2006年廢棄後日漸損壞。

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報導提到，由於柯利斯從幼稚園至7年級都就讀金希初等學院，不願看著學校就此消息才會將校舍買下，進一步改造成為夢想中的豪宅，目前已入住學校。

柯利斯夫婦的女兒莎拉（Sarah）17日於Tiktok發布1段影像可見，學校仍有多個空間尚未整修，包括體育館、禮堂、走廊、儲物櫃、樓梯和部分教室，牆壁的油漆斑駁的嚴重，地板、牆壁也有多處破損。她在另1段影片公開個人房間，畫面可見她的房間為某間舊教室改造，裝修後房間地板已重新鋪過，牆壁重新油漆，房內還有電視、沙發，空間寬敞。

莎拉補充，他們一家人並非剛搬進來，現在多數空間都已修繕完畢，也會在「學校豪宅」內舉辦社區活動。

影像曝光後許多網友紛紛留言，有人說「住在校舍相當特別的體驗」、「住廢棄校舍實在太可怕」、「看完有些害怕」、「在這開派對應該很讚」、「學校很有可能鬧鬼，實在不敢住進去」，還有人笑說「玩捉迷藏會很困難」。

美國田納西州一對夫妻2021年買下廢棄學校並改造成住宅，他們的女兒近期於社群上傳數段影片，公開修繕後的「豪華住宅」後引發大量討論。（圖擷自「sarahmcollis」Tiktok）

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