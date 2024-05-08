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中國大城提前實施國安新規 旅客憂手機被抽查人人自危

深圳、上海等地海關已開始提前實施國安新規，抽查入境旅客的手機或筆電。圖為中國五一連假期間，旅客等待辦理邊檢查驗手續。（路透）

深圳、上海等地海關已開始提前實施國安新規，抽查入境旅客的手機或筆電。圖為中國五一連假期間，旅客等待辦理邊檢查驗手續。（路透）

2024/05/08 00:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國安部4月26日公布2條執法規定，擴大中國調查入境旅客電子設備的權力，並訂於今年7月開始執行。但外媒報導，有旅客披露，深圳、上海等大城的海關已開始抽查入境旅客的手機或筆電。

《自由亞洲電台》7日報導，剛從深圳回到香港的蔣姓女子受訪表示，上週末她在福田口岸見到身後1名女子被海關人員截查手機。

蔣姓女子說：「在深圳過海關的時候，看到身旁2個海關女員工在檢查1個女遊客的手機，把她的手機打開，看完還說，『你不止1個手機，你有沒有其它手機，把其它手機拿出來看一下。 』後來我就不知道了，我也是過關的時候看到的。」

蔣姓女子最近在南京、杭州機場也經歷了上述遭遇，「他（海關人員）就看你手機裡面有什麼內容、有什麼照片、照片內容。那一天我就把手機清理了一下，刪除敏感性很高的內容 」。

上海邵姓居民受訪也說，他最近從日本回上海時，也在機場看到海關人員翻查1名男子的手機，「我看到1個中國男子被海關截停、翻看手機，然後就讓他走了，看來沒查出手機內有問題」。

4月26日中國國安部公布「國家安全機關安全行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，其中提到當地「執法人員」將被授予「檢查電子設備」的權力。上述2項「規定」將於7月1日實施。

當時，許多港台媒體和許多境外中文媒體報導，中國「國安新規」沒有特別說明只針對中國公民，他國公民入境中國也可能遭遇中國國安檢查手機和電腦的危險。

法律學者陸沉淵指出，將於7月1日實施的有關維護國家安全的法規，容易讓民眾產生恐懼感，「他們的目的是要塑造一種人人自危的情況」。

我國國安局長蔡明彥日前提醒台灣人，去中國的時候要特別注意，手機內容可能在進出海關時就被檢查，這部分要特別小心；台商、外商、外國記者、維權人士也必須非常注意中國新規的影響。

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