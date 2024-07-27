搶機票大作戰 千餘名滯留旅客夜宿澎湖機場

澎湖搶票大作戰，遊客夜宿澎湖機場外搶先登記候補。（澎湖海洋旅人民宿提供）

2024/07/27 09:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕風鎖澎湖2天，因海空運全數中斷，官方估計滯留澎湖遊客8000餘人，昨（26）日機場重啟後湧入數千名候補機位旅客，經過立委楊曜積極爭取加班機及軍機支援，加開1600個以上的座位數，但仍有千餘名遊客無法如願搭機，擔心今（27）日持續受困，因此夜宿澎湖機場，澎湖縣長陳光復得悉情況，昨深夜10時許前往現場致贈麵包飲料慰問品。

根據澎湖航空站統計，26日離站原訂70班次，載客6784人。另外經立委協調，啟動軍包機計11架次，返回台灣本島，合計載運770人次旅客。軍機往北、高共11架次；但預估尚有千名以上旅客滯留機場。

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由於遊客滯留澎湖進入第4天，歸心似箭，擔憂今日無法順利返鄉，乾脆夜宿澎湖機場，希望拔得候補統籌，早日搭機返回台灣。

由於澎湖機場無夜航班次，因此昨晚9時多最晚一班班機飛出後，旅客就必須退出機場大廳，被迫露宿機場外，但因凱米颱風外圍西南氣流影響，澎湖仍整夜持續雨勢不斷，澎湖航空站準備紙板、便利雨衣提供遊客自取，但因人數過多，數量無法足夠供應，不少人只好自費購買紙板，漏夜守候機場外，準備搶票大作戰，留下難得的經驗。

針對旅客夜宿澎湖機場外，澎湖縣長陳光復聞訊，立即於晚間10時許，驅車前往澎湖機場致贈麵包、飲料，在風雨夜中為遊客帶來些許溫暖；立委楊曜也再協調民航局、國防部，今日一早進行候補作業，只要現場人數夠，軍機會立刻投入疏運。

澎湖機場深夜仍燈火通明，人聲鼎沸。（澎湖海洋旅人民宿提供）

澎湖機場27日開放候補，仍是大排長龍一票難求。（澎湖海洋旅人民宿提供）

軍方投入運輸機協助澎湖疏運旅客。（楊曜提供）

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