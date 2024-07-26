阿塞德訪俄晤普廷 稱兩國都面臨「艱難挑戰」

俄羅斯總統普廷（右）24日與敘利亞總統阿塞德（左）進行會晤。（路透）

2024/07/26 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）會晤。阿塞德在俄羅斯、伊朗支持下逐漸鞏固政權，不僅重新控制70%國土，更重獲接納加入阿拉伯聯盟。

綜合外媒報導，阿塞德24日在莫斯科與普廷會面，阿塞德表達了對中東地區衝突升級的擔憂。敘利亞是世界上難民最大來源國，境內外的流離失所者多達1380萬人。

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克里姆林宮25日發布的畫面顯示，普廷告訴阿塞德說：「我對你看待整個地區局勢發展的看法非常感興趣。不幸的是，局勢有升級的趨勢，我們可以看到這一點。這也直接適用於敘利亞。」

敘利亞國家通訊社（SANA）報導，阿塞德說兩國都面臨「艱難挑戰」，應設法克服挑戰。他對普廷說：「考慮到全世界和歐亞地區正在發生的事件，我們的會晤非常重要。」

儘管克里姆林宮沒有透露會談細節，但其中1個潛在議題可能是幫助大馬士革與安卡拉（Ankara）恢復關係。

阿塞德和土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）近日都曾暗示準備恢復兩國關係。2011年敘利亞內戰爆發後，艾多根大力支持叛軍對抗阿塞德，兩國關係因此處於斷交狀態。

艾多根日前表示，只要阿塞德朝著改善對土耳其關係邁出一步，土耳其也會做出回應。但他也強調，幫助難民返回敘利亞是首要任務之一。

普廷和阿塞德是長期盟友。克里姆林宮此前在敘利亞12年的內戰中幫助阿塞德穩定政權。俄羅斯士兵幫助阿塞德的軍隊奪回了大片領土，俄軍至今仍在敘利亞駐軍。兩人上次見面是2023年3月，地點同樣在莫斯科。

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