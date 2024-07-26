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妹子cos成《鬼滅之刃》「禰豆子」 遭警衛強制驅離：這是中國！

中國山東一名女coser裝扮成日本知名動漫《鬼滅之刃》角色，遭到動漫展警衛驅離。（擷取自微博）

中國山東一名女coser裝扮成日本知名動漫《鬼滅之刃》角色，遭到動漫展警衛驅離。（擷取自微博）

2024/07/26 12:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東近日舉行動漫展，一名妹子裝扮成日本知名動漫《鬼滅之刃》女主角「禰豆子」，卻因身穿和服、木屐而被主辦方禁止入場，最後遭保安轟出場外。

根據中國社群平台微博影片顯示，這名女子20日神還原成禰豆子參加山東濟南的動漫展，準備入場時遭到警衛阻攔，2人隨即發生激烈口角。

警衛表示，漫展主辦方禁止穿著和服入場，堅持女子必須離開，希望她能互相理解。儘管女子不斷嘗試溝通，要求主辦現身說法，「哪來的規定」，仍遭到警衛回嗆「請你出去！」、「我們這不允許穿和服，這是中國！」

影片曝光後引發中國網友論戰，不少網友站在女子這邊，「漫展不允許穿日本的動漫衣服，說出去誰信」、「動漫是日本人發明的，這麼搞以後別辦漫展，任何畫出來的東西都禁止好了」、「第一次看到禰豆子被拒，奇葩」。

另一派網友則非常支持警衛與主辦方，「為保安點讚」、「保安威武」、「這規定很好」、「保安是在保護她，因為一會兒不知道誰會真的出手揍她」、「忘記歷史就意味著背叛」。

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