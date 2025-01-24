今年首波寒流將來襲 專家曝最冷時段：低溫下探5度

氣象專家指出，預估明天、週日東北風再增強，且週日晚間「強冷空氣」直衝南下，下週二（除夕）至下週四「強冷空氣」持續籠罩，早晚「輻射冷卻」效應強，部分平地低溫下探到5度以下，也亦有挑戰入冬以來的首波「寒流」的機率。（資料照）

2025/01/24 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風逐漸增強，北、東天氣轉濕涼，氣象專家指出，預估明天、週日東北風再增強，且週日晚間「強冷空氣」直衝南下，下週二（除夕）至下週四「強冷空氣」持續籠罩，早晚「輻射冷卻」效應強，部分平地低溫下探到5度以下，也亦有挑戰入冬以來的首波「寒流」的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今各地雲量偏多，北海岸、東半部及山區偶有局部少量降雨的機率，西半部能見度及中南部空氣品質仍較差。白天北微涼南微熱、晚偏涼。

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吳德榮指出，根據最新歐洲模擬、週六、下週日東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，天氣偏涼；中南部多雲時晴。下週日晚「強冷空氣」直衝南下。預估下週一（小年夜）氣溫驟降，將由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部。而在2000公尺以上高山也有飄雪機率。

至於下週二（除夕）至下週四（年初二），清晨「強冷空氣」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降、早晚10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫有降至5度以下、亦有挑戰入冬以來的首波「寒流」的機率。由於日夜氣溫變化大、應注意穿著調整，以保健康。

吳德榮提到，下週四（年初二）白天至下週五各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖。下週六（年初四）或下下週日（初五），預計則會有下一波變化，南下的冷空氣大致偏弱，不過不同模式間存在不小的差異。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」也發文指出，預估今年首波寒流，將在週日晚間起開始南下。預估最冷時段落在下週一清晨至下週三清晨期間，下週三白天後寒流將開始減弱並遠離。

「林老師氣象站」提到，下週日晚間至下週一因中層環境水氣通過，北部、東半部與中南部山區有局部短暫雨，北部及東北部的拉拉山及太平山也都有降雪的機會。至於下週二起天氣轉乾，各地多雲到晴，天氣將由原先的濕冷轉為乾冷型態；另一方面，也因輻射冷卻效應，西半部地區早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

「林老師氣象站」也發文指出，預估今年首波寒流，將在週日晚間起開始南下。預估最冷時段落在下週一清晨至下週三清晨期間，下週三白天後寒流將開始減弱並遠離。（圖擷自臉書）

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