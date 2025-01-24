為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「壯世代」爭議藍白噤聲 沈伯洋：黑熊被傾全黨之力打了1年

    民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭質疑利用「壯世代協會」圖利。（資料照）

    民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭質疑利用「壯世代協會」圖利。（資料照）

    2025/01/24 08:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日被質疑利用「壯世代協會」圖利。民進黨立委沈伯洋對此發文指出，吳春城被質疑的爭議點，在被揭發之後，藍白卻是噤聲不語，反觀他雖然從政後就辭掉黑熊學院理事長，也沒有部會指定黑熊學院的標案，卻遭藍白「傾全黨之力打了他一年」，還發明黑熊文字獄。

    民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

    沈伯洋在threads發文指出，「復旦大學博士、立委吳春城，成立一系列壯世代相關協會或公司，硬通過莫名其妙的『壯世代法案』，用凍結預算的方式叫各部會要用壯世代取代銀髮族，拿一堆政府標案」，但在被揭發之後，「第一個動作是去拍桌，鬧了風波辭了理事長」，結果藍白的反應是選擇噤聲。

    沈伯洋自嘲，反觀「小咖在下我，從政之後就辭掉黑熊學院理事長，由中研院學者接手，沒有推過『黑熊法案』，沒有凍結相關預算，沒有請各部會要把民防改成黑熊，根本沒有發生部會指定黑熊學院的標案」，結果藍白傾全黨之力打了他一年，還發明黑熊文字獄，連部會小編畫了一隻黑熊都可以當作藍白刪預算的提案。

    沈伯洋也指出「告訴大家啦，民眾黨專門玩這個，我過年有空，告訴大家他們怎麼玩吹哨者保護協會」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播