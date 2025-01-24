「壯世代」爭議藍白噤聲 沈伯洋：黑熊被傾全黨之力打了1年

民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭質疑利用「壯世代協會」圖利。（資料照）

2025/01/24 08:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日被質疑利用「壯世代協會」圖利。民進黨立委沈伯洋對此發文指出，吳春城被質疑的爭議點，在被揭發之後，藍白卻是噤聲不語，反觀他雖然從政後就辭掉黑熊學院理事長，也沒有部會指定黑熊學院的標案，卻遭藍白「傾全黨之力打了他一年」，還發明黑熊文字獄。

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

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沈伯洋在threads發文指出，「復旦大學博士、立委吳春城，成立一系列壯世代相關協會或公司，硬通過莫名其妙的『壯世代法案』，用凍結預算的方式叫各部會要用壯世代取代銀髮族，拿一堆政府標案」，但在被揭發之後，「第一個動作是去拍桌，鬧了風波辭了理事長」，結果藍白的反應是選擇噤聲。

沈伯洋自嘲，反觀「小咖在下我，從政之後就辭掉黑熊學院理事長，由中研院學者接手，沒有推過『黑熊法案』，沒有凍結相關預算，沒有請各部會要把民防改成黑熊，根本沒有發生部會指定黑熊學院的標案」，結果藍白傾全黨之力打了他一年，還發明黑熊文字獄，連部會小編畫了一隻黑熊都可以當作藍白刪預算的提案。

沈伯洋也指出「告訴大家啦，民眾黨專門玩這個，我過年有空，告訴大家他們怎麼玩吹哨者保護協會」。

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