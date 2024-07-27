颱風天航班大亂行李延誤逾2小時 華航地勤遭旅客質問下跪

旅客因苦等不到行李，大聲向華航地勤質問原因，一名華航地勤人員為安撫旅客情緒一度下跪致歉。（翻攝自記者爆料網）

2024/07/27 08:58

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕原本預定25日下午飛抵桃園機場的中華航空CI-153班機，受到凱米颱風影響延誤到26日凌晨2時許抵達，旅客下飛機後，因苦等不到行李，大聲向華航地勤質問原因，一名華航地勤人員為安撫旅客情緒一度下跪致歉。

桃勤公司致歉︰航班異動頻繁密集抵達

桃勤公司表示，受颱風影響，桃園機場航班異動頻繁，受延誤航班26日凌晨密集抵達桃園機場，導致地勤人力不足影響託運行李處理速度，造成旅客久候及航空公司不便，桃勤公司深表歉意。

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凱米颱風遠離後，桃園機場陸續消化延誤航班，許多航班在26日凌晨密集飛抵桃園機場。原本預定25日下午抵台的中華航空CI-153班機，延誤到隔天凌晨2點44分抵達，身心俱疲的旅客下飛機後，苦等超過2小時還領不到行李。旅客耐不住情緒，紛紛向華航地勤人員質問領不到行李的原因。

在旅客質問過程，一名華航地勤人員突然向旅客下跪，並向旅客表示「我今天可以在這邊隨便你們怎麼罵都可以接受」，旅客們則要他不要跪，有旅客則說，「班機因颱風延誤可以理解，行李延誤絕對是你們的問題」，紛紛要求趕快讓他們領到行李。

負責華航班機行李運送的桃勤公司表示，受凱米颱風遠離後影響，航班頻繁異動，各航班機於25日午間起陸續離場又於26日凌晨密集抵達；經統計26日凌晨1至3點之間，桃勤提供服務之進場客機即達22架次，超出上週五同時段近一倍。

桃勤表示，雖然已經就颱風影響航班動態提前部署作業人力並安排現場人員加班完成作業；惟因夜間天候不佳影響作業速度且同時段航班實過於密集抵達，瞬時作業量大增，人力派遣有其限度，導致行李運送作業延誤。

桃勤指出，受影響較大航班約有8班，因行李運送作業延誤，造成旅客久候及航空公司不便，桃勤公司深表歉意，後續將檢討改進特殊天候之人力調配並依SOP及時妥適處理。

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