力保演算法機密 TikTok恐打烊

美國總統拜登廿四日簽署法案要求北京字節跳動限期自TikTok撤資。字節跳動表示沒有計畫出售。（路透）

2024/04/27 05:30

知情人士:寧關閉也不賣

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國科技產業媒體「The Information」報導，中國「字節跳動」尋求在保留演算法機密的情況下，出售旗下短影音平台「TikTok」的可能性。對此，字節跳動廿五日於自家媒體平台「今日頭條」駁斥該消息，「外國媒體關於字節跳動探詢出售TikTok的報導並非事實」、「字節跳動沒有任何出售TikTok的計畫」。另據「路透」引述四名知情人士說法，字節跳動寧願關閉TikTok，也不願出售。

訴求法律途徑維護權益

美國總統拜登廿四日簽署的援外法案，包含要求字節跳動在法案生效後二七○天內自TikTok撤資，否則無法在美國營運。TikTok表示，除了已在保障美國用戶資訊的「德州計畫」投入十五億美元，也將尋求一切法律途徑維護權益。

請繼續往下閱讀...

字節跳動否認有出售意願

「法新社」引述評論人士觀點，資料安全只是美政府對TikTok顧忌的一部分，其強大的演算法也必須與北京方面脫鉤。法案亦禁止字節跳動繼續掌握TikTok向用戶推薦內容的演算法機制。對於TikTok誓言打法律戰的決心，部分專家認為美國最高法院應會把國家安全考量置於言論自由保護之上。

字節跳動關係人士向路透表示，TikTok的演算法被視為字節跳動整體運作的核心，是該平台取得廣大用戶眼球的「秘方」，程序上要切割TikTok和演算法頗為繁複，字節跳動也不會同意把這項寶貴資產讓給競爭對手，種種考量使得出售的可能性相當低。

主要收益仍是中國市場

此外，TikTok使用者僅占字節跳動總收益和每日活躍用戶的一小部分，讓字節跳動願意承受有限的商業衝擊。字節跳動並未公開公司獲利表現或旗下所有事業體的財務細節，其最大收益來源仍是以抖音為主的中國本土市場，美國則占TikTok整體收益約四分之一。知情人士透露，字節跳動的收益從二○二二年的八百億美元，到二○二三年大幅提升至一二○○億美元。

TikTok的出售除了本身意願，實務上也會面臨諸多挑戰。例如TikTok價值估計達數百億美元，口袋夠深的美科技公司像是Meta和Google即便有意收購，也可能因觸犯反壟斷法疑慮受阻。另外，出售任何由中國企業掌握的技術得經過中國政府同意，北京當局已出言反對TikTok被迫出售，會採取一切必要措施保護中國企業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法