法國裸女名畫《世界的起源》遭破壞 紅色噴漆寫「MeToo」！

《世界的起源》近日遭人以紅色噴漆寫上「MeToo」。圖片經馬賽克處理。（圖翻攝自X平台）

2024/05/08 00:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國名畫《世界的起源》（L'Origine du monde）近日遭人以紅色噴漆寫上「MeToo」，犯案的2人已當場被逮捕。事後知名行動藝術家荷貝蒂（Deborah De Robertis）跳出來，坦承這次行動是她一手策劃。

綜合法媒報導，《世界的起源》是由法國著名畫家庫爾貝（Gustave Courbet）於1866年所創作的寫實主義畫，由於該作品特寫女性生殖器官，曾引發大眾對藝術與色情如何區分的辯論，被稱為西洋藝術史上最大膽的畫作。

請繼續往下閱讀...

據悉，這幅畫原先展示在巴黎奧塞美術館（Musee d'Orsay），近日龐畢度中心梅斯分館（Centre Pompidou-Metz）借來此畫展出，作為法國精神分析學大師拉岡（Jacques Lacan）特展的一部分內容。

怎料本月6日下午2點左右（台灣時間6日晚間8點），2名女子以紅色噴漆在包括《世界的起源》在內共5幅作品寫上「MeToo」的字樣，得逞後在現場高呼「MeToo」口號，沒多久後遭警方當場逮捕。館方事後表示，被破壞的畫作都有用玻璃錶框保護。

梅斯警方指出，被捕的2名女子並無前科，目前正被警方拘留接受調查。此外，當天在場的還有另名女子，目前在逃中，館方表示，該名女子偷走了一件刺繡作品。而這名在逃女子就是來自盧森堡的行為藝術家荷貝蒂。

荷貝蒂週一晚間在其X平台和IG發布影片坦承，是她一手策劃這場行動，因為她想將這幅被世人當作名畫的作品貼上「MeToo」的標籤，以此挑戰藝術史，不過影片沒多久後就被刪除。警方懷疑，荷貝蒂藉著共犯噴漆破壞畫作、高喊口號分散警衛注意力的時候順手牽羊。

其實這不是荷貝蒂首次爭議性行為，2017年她曾在巴黎羅浮宮展示的名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）前裸露私處，遭警方依暴露罪逮捕；2018年她還曾在法國小鎮露德（Lourdes）全身赤裸僅披著頭巾、雙手合十站立在聖母像前，引發大批宗教人士不滿。

包括《世界的起源》在內，6日共有5幅相關主題的作品被噴上「MeToo」。（圖翻攝自X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法