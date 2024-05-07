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內鬼被逮！俄特務滲入國家安全局 暗殺澤倫斯基及時化解

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

2024/05/07 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭安全部門破獲一起暗殺總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的計劃。據了解，嫌犯為兩名隸屬於烏克蘭國家安全局的上校，其實是俄國特務，不過暗殺計畫宣告失敗，目前兩人被拘留。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，烏克蘭安全部門週二表示，他們成功阻止2名烏克蘭安全官員暗殺總統澤倫斯基，計畫背後是俄國操刀。旨在保護包括總統等高級官員的組織「烏克蘭國家安全局」（SBU）的兩名上校，同時也是幫助俄國聯邦安全局（FSB）策劃暗殺事件的特務小組成員，除了澤倫斯基，SBU局長馬柳克（Vasyl Malyuk）及烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也在暗殺名單中。

澤倫斯基先前曾表示，他已經歷過十多次暗殺，但SBU發言人Artem Dehtiarenko坦言，這是首次發現潛伏在國家安全部俄國間諜。目前這兩名特務均被烏克蘭安全部門拘留，若被法庭判處有罪，他們將因策劃恐怖攻擊和叛國罪而面臨終身監禁。

SBU也發聲明表示，FSB會先在負責近身保護總統的官員中，挑選出他們要的特務人員，如此要劫持總統為人質相當方便，最後再將其殺害。

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