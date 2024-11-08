美籍兒少猥褻犯願返美 移民署今驅逐出境

曾有性犯罪前科的美國籍人士「華勒斯（ Levi Forrest Wallace）」今日驅逐出境搭機返美。（記者劉慶侯翻攝；本報合成）

2024/11/08 10:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制，取得他同意，願主動返美，今日將依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。

移民署表示，華勒斯在台期間雖未有犯罪行為，但依入出國及移民法第18條規定，以對方「在外國有犯罪紀錄」，及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」，將他驅逐出境。

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據了解，移民署昨日將華勒斯控制行動後，先進行人身識別查證，並追查對方在台期間行蹤。最後取得華勒斯同意，願意主動返回美國，今日才由移民署人員帶同至桃園機場搭機。

根據美國在台協會（AIT）提供訊息指出，43歲美籍人士華勒斯，2001年在美國俄勒岡州涉及對未成年人犯猥褻罪，判刑90天、緩刑2年，註記為性犯罪者，他於10月2日清晨搭機來台。

美國在台協會根據聯邦政府通報，得知華勒斯入境台灣，隨即知會我方政府單位。移民署不敢大意，追查發現他入境後曾下榻桃園國際機場附近的商旅一夜後即搭車離開。

移民署桃園專勤隊會同桃園大園警分局，掌握他透過民宿訂房平台，在台北市租屋，昨前往位於北市民生東路五段的租處周邊探訪，傍晚時在松山區街頭發覺其行蹤，專勤隊員上前確認身分後，在對方同意下帶返訪談。

移民署表示，專勤隊將調查華勒斯持觀光簽證入境後的34天期間內，是否違法從事短期補習班教師或其他工作。

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