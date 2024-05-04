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俄羅斯通緝烏克蘭總統澤倫斯基 理由不明

烏克蘭總統澤倫斯基4月在立陶宛出席中東歐國家論壇「三海倡議（3SI）」峰會。（歐新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基4月在立陶宛出席中東歐國家論壇「三海倡議（3SI）」峰會。（歐新社檔案照）

2024/05/04 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯媒體4日報導，4日所見政府資料庫顯示，俄國政府已經將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單。

俄羅斯官媒體《塔斯社（TASS）》4日報導，俄國內政部網站上被指控犯罪遭當局下令捉拿的「通緝」名單上，4日已見烏國總統澤倫斯基的名字，上面寫著「根據刑法一項條款」通緝澤倫斯基，並寫明澤倫斯基的生日1978年1月25日和出生地。

但是通緝公告上沒有說明其他細節、未披露依據哪一條款通緝這名烏國總統、指控其什麼罪名，也不清楚澤倫斯基被列入通緝名單上多久了。俄國官員尚未評論此事。

澤倫斯基去年曾透露，他所知的就有至少「5或6次」針對他的暗殺企圖，但是都被及時瓦解。

此前俄國已經通緝多名烏國、歐洲官員，去年底對烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）發布通緝令；今年2月以拆除蘇聯紀念碑「破壞歷史情感」為由，一口氣通緝堅定支持烏國對抗俄國侵略的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）等人。

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