美佛州廂型車塞了31名中國人！ 尚未釐清是偷渡或人口販運

美佛州警方、國土安全部、邊境巡邏隊，17日在一輛廂型車內發現31名中國人。圖為被警方載走安置的中國男女。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

2025/01/18 15:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！美國佛州科爾蓋伯斯（Coral Gables）警方、國土安全部、邊境巡邏隊，17日上午攔截1輛廂型車和1輛豐田轎車，打開廂型車後赫然看到裡面有31名中國人，目前還在釐清到底是偷渡還是人口販運。

據佛州電視台《WSVN》報導，警方表示，他們當時接獲疑似綁架的報案，在科爾蓋伯斯攔下貨卡租賃公司U-Haul的廂型車和1輛豐田，發現U-Haul車輛裡塞了31名中國公民，這些人身體狀況良好沒有受傷。

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警方指出，他們從豐田轎車內帶走了1名女子，正在調查她是否遭到綁架，目前共有5人因本案被捕，分別為U-Haul廂型車前座負責開車的2人，以及豐田車內1名古巴男子、1名厄瓜多女子和1名巴西女子。

科爾蓋伯斯警察局長胡達克（Edward Hudak）透露，佛州各執法部門正在合作，以便釐清這是人口販運或者是偷渡，從初步狀況來看，這31人應該不是遭到強迫，可能是先被運送到科爾蓋伯斯南端，然後步行前往U-Haul廂型車所在位置上車。

當局還在調查這到底是偷渡還是人口販運。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

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