為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美佛州廂型車塞了31名中國人！ 尚未釐清是偷渡或人口販運

    美佛州警方、國土安全部、邊境巡邏隊，17日在一輛廂型車內發現31名中國人。圖為被警方載走安置的中國男女。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

    美佛州警方、國土安全部、邊境巡邏隊，17日在一輛廂型車內發現31名中國人。圖為被警方載走安置的中國男女。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

    2025/01/18 15:26

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！美國佛州科爾蓋伯斯（Coral Gables）警方、國土安全部、邊境巡邏隊，17日上午攔截1輛廂型車和1輛豐田轎車，打開廂型車後赫然看到裡面有31名中國人，目前還在釐清到底是偷渡還是人口販運。

    據佛州電視台《WSVN》報導，警方表示，他們當時接獲疑似綁架的報案，在科爾蓋伯斯攔下貨卡租賃公司U-Haul的廂型車和1輛豐田，發現U-Haul車輛裡塞了31名中國公民，這些人身體狀況良好沒有受傷。

    警方指出，他們從豐田轎車內帶走了1名女子，正在調查她是否遭到綁架，目前共有5人因本案被捕，分別為U-Haul廂型車前座負責開車的2人，以及豐田車內1名古巴男子、1名厄瓜多女子和1名巴西女子。

    科爾蓋伯斯警察局長胡達克（Edward Hudak）透露，佛州各執法部門正在合作，以便釐清這是人口販運或者是偷渡，從初步狀況來看，這31人應該不是遭到強迫，可能是先被運送到科爾蓋伯斯南端，然後步行前往U-Haul廂型車所在位置上車。

    當局還在調查這到底是偷渡還是人口販運。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

    當局還在調查這到底是偷渡還是人口販運。（圖擷自「WPLG Local 10」YT頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播