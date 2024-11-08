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延押後首度提訊！防串證檢廉分車提訊柯文哲、李文宗、應曉薇

台北地檢署偵辦京華城案，8日再度提訊在押的前台北市長柯文哲，隨後並送往廉政署。（記者廖振輝攝）

台北地檢署偵辦京華城案，8日再度提訊在押的前台北市長柯文哲，隨後並送往廉政署。（記者廖振輝攝）

2024/11/08 10:29

〔記者王定傳／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉京華城案被收押，檢方日前聲請延押禁見2個月獲准，台北地檢署持續抽絲剝繭，繼昨天約談柯文哲妻子陳佩琪後，今指揮廉政署提訊柯文哲及柯文哲市長辦公室主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇，為了避免雙方接觸、串證，檢方特地指派警方、廉政署及法警分別開囚車、警車等前往台北看守所接人，持續追查行收賄細節及金流。

檢方偵辦京華城弊案，日前向法院聲請延押禁見前台北市長、民眾黨主席柯文哲等在押被告，台北地院先後裁准延押應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲等人禁見2個月。

檢廉調查，沈慶京命鼎越開發公司前董事長朱亞虎領銜7名威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶，做為賄賂前金。柯明知容積獎勵增加過高違背法令，仍執意令時任副市長彭振聲促成，最後容積增至840％，後續收受沈慶京交付的1500萬元「作為部分賄賂」。

台北地檢署偵辦京華城案，8日再度提訊在押的台北市議員應曉薇。（記者廖振輝攝）

台北地檢署偵辦京華城案，8日再度提訊在押的台北市議員應曉薇。（記者廖振輝攝）

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